Yannis Demeroutis, le nouveau coach de David Goffin, s’exprime pour la première fois : ”Germain reste le coach principal"

”Germain reste le coach principal, il va mettre en place le programme et on va en discuter ensemble. Il tiendra compte de mon avis s’il en a besoin. On va dire que je suis consultant ou T2. Avec Germain on se connaît très bien, on a travaillé ensemble quand il jouait encore et que j’étais déjà entraîneur. David a besoin pour le moment d’une aide supplémentaire et d’un élan de fraîcheur par moments. Nos discours avec Germain sont quasiment identiques. C’est peut-être plus facile pour moi, parfois, de faire passer certains messages car je suis plus âgé (52 ans). Ce n’est pas un manque de respect vis-à-vis de Germain, je tiens à le souligner. On pensait tous que c’était une bonne idée de collaborer. Je pense que David s’y retrouve très bien. Le match d’aujourd’hui doit servir de tremplin pour la suite.”

L’ancien coach de Steve Darcis mais aussi de David Goffin, quand il a fait ses premiers pas sur le circuit professionnel, sait comment il veut travailler : “Je veux apporter une évolution permanente. Qu’on soit toujours à la recherche de la performance en matchs mais aussi aux entraînements. C’est le seul moyen pour David d’évoluer au plus haut niveau. Ce qui lui manque pour l’instant, c’est tout simplement de la constance. Pour y arriver et pour que cette constance devienne normale, il faut la travailler dès la première balle à l’entraînement. En ce qui concerne le calendrier, on voyagera parfois à deux, parfois chacun seul avec David. On doit encore lui proposer le programme. On va en discuter.”

Yannis Demeroutis et Germain Gigounon vont travailler ensemble pour aider David Goffin à retrouver un classement plus en adéquation avec ses qualités.

Ce qui est certain, c’est que Yannis Demeroutis connaît très bien les qualités et les défauts de David : “Dans le passé, j’étais en retrait mais je suivais les matchs de David et j’en discutais déjà avec Germain. Les choses à apporter me semblaient assez évidentes. Vous savez, David est très demandeur, il veut évoluer au plus haut niveau et il va tout mettre en œuvre pour y arriver. À nous de lui amener sur un plateau ce dont il a besoin pour performer.”