Qui a inventé le tennis? C’est la question que Baptiste nous a posée. L’occasion de remonter aux origines de ce sport de raquette.

On considère le jeu de paume comme l’ancêtre du tennis. C’est un Anglais, le major Clopton Wingfield, qui est parti de l’un pour créer l’autre. Ce sport n’est pas aussi vieux qu’on pourrait peut-être le croire. Les premières règles remontent à 1874.

On t’explique tout ça dans notre vidéo.

Tennis: c’est quoi, faire le Grand Chelem?

Quatre grands tournois de tennis se sont imposés comme les plus importants de l’année: l’Open d’Australie, Roland-Garros (en France), Wimbledon (au Royaume-Uni) et l’US Open (États-Unis). On les appelle les tournois du Grand Chelem.

Faire le Grand Chelem, c’est remporter, sur une même année, ces quatre tournois. Si plusieurs joueurs ont remporté un certain nombre de tournois du Grand Chelem, ils ne sont que deux à avoir obtenu les quatre titres la même année: Donald Budge (1938) et Rod Laver (1962 et 1969).

Steffi Graf est l’unique athlète, toutes catégories confondues, a avoir remporté le Grand Chelem doré, c’est-à-dire les quatre tournois majeurs ainsi que les Jeux olympiques, la même année. Elle a accompli cette performance en 1988.

