Voici pourquoi David Goffin peut réaliser un bon Roland-Garros

Physiquement le Liégeois nous a confirmé ce vendredi qu’il se sentait bien, que les gênes à ses genoux, c’était de l’histoire ancienne. Si ces déclarations sont vraies, cela veut dire que le numéro un belge ne va pas cogiter par rapport à sa santé, qu’il va pouvoir s’engager pleinement dans le combat sans trembler quand il se lancera dans des glissades ou des frappes en bout de course. Un athlète de haut niveau qui ne cogite pas est toujours meilleur. Et c’est encore plus vrai quand on parle de David Goffin.

Tout n’est pas à jeter chez David. Que cela soit contre Zverev ou Norrie dernièrement, notre compatriote a montré de très belles séquences qu’il faudra, il est vrai, conserver sur une plus longue période. Le Liégeois n’a pas perdu du jour au lendemain son talent. On reste convaincu qu’un petit déclic pourrait le relancer. Et on pense qu’Hubert Hurkacz, tête de série numéro 13 de Roland-Garros, n’a pas eu un grand sourire quand il a pris connaissance de son tirage.

L’envie est toujours présente. Avec tout ce qu’il a déjà accompli, David Goffin pourrait très bien dire stop. Mais son désir de bien faire est toujours présent. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il a décidé d’intégrer un consultant dans son équipe, en la personne de Yannis Demeroutis. Agir de la sorte, ce n’est pas le comportement d’une personne qui ne porte plus aucun intérêt à sa carrière. Le travail paiera un jour et donc pourquoi pas à Roland.

La Porte d’Auteuil est l’endroit idéal pour briller. David aime venir à Paris et aime ce tournoi où il sera soutenu par une forte délégation de supporters belges. Il y aura de l’ambiance sur le court Simmone-Mathieu. Ce soutien peut lui permettre de franchir l’obstacle Hurkacz et puis de sortir Tallon Griekspoor qui revient de blessure ou l’Espagnol Pedro Martinez, un bon joueur mais pas un ténor du circuit. L’an dernier, personne ne s’attendait à ce que David Goffin soit à deux doigts de rejoindre le dernier carré de Wimbledon.

Et si le Liégeois se fait sortir sans rien montrer ce dimanche, on acceptera les remarques taquines de nos collègues et amis.