”C’est la première fois que j’arrive ici après avoir gagné des matchs la semaine précédente. C’est magnifique. C’est une des premières fois où je suis un peu moins stressé par rapport à la terre battue. Après, le truc avec le tennis, dès que le premier match va commencer, c’est une nouvelle histoire et on ne sait pas comment elle va se passer, si je vais bien jouer ou pas, si je vais gagner ou perdre, faire le match de ma vie. Pour l’instant tout va bien, j’ai beaucoup de confiance, je vais essayer de transférer cela dans le tournoi et on verra.”

Et malgré les températures assez élevées et le grand soleil, les courts sont lents, ce qui n’arrange pas le Russe : “Je me suis entraîné sur le court central. Il y aura beaucoup plus d’échanges que les années précédentes parce que la terre battue est très lourde, je ne sais pas pour quelle raison.”