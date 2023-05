Aujourd’hui encore, l’Allemande reste la seule athlète, dames et hommes confondus, à avoir réalisé le Grand Chelem doré. À l’époque, en 1988, elle avait empoché les quatre Majeurs de la saison avant de décrocher l’or aux Jeux olympiques de Séoul. Graf est aussi la joueuse à avoir passé le plus de semaines (377) sur le trône mondial. Et on pourrait encore noircir des pages et des pages tant ses exploits sont nombreux…

On voudrait toutefois s’arrêter sur son tout premier record, qui en disait déjà long sur ce phénomène de précocité.

Nous sommes le 25 mai 1983, il y a pile 40 ans. Un jour où Steffi Graf est entrée dans l’histoire du tennis moderne en devenant la plus jeune joueuse à remporter un match de Grand Chelem.

guillement Il y a des centaines de joueuses comparables à elle aux États-Unis.

Entraînée par son papa, Peter Graf, celle qui n’est encore qu’une adolescente est déjà passée professionnelle depuis quelques mois. Fin 1982 d’ailleurs, elle dispute son premier tournoi dans la cour des grands, à Filderstadt (Allemagne), où elle s’incline sèchement (6-4, 6-0) face à l’ancienne n°1 mondiale Tracy Austin. L’Américaine, alors âgée de 19 ans, n’hésite pas à descendre son adversaire mentionnant qu’il y a “des centaines de joueuses comparables à elle aux États-Unis”. Une phrase qui, quatre décennies plus tard, sonne creux…

À Paris, Steffi Graf a assez progressé dans le classement WTA que pour intégrer les qualifications qu’elle franchit brillamment en écartant tour à tour ses trois adversaires. Là voilà dans le tableau principal à 13 ans, 11 mois et 10 jours. Son adversaire ? Carina Karlsson, une Suédoise de six ans son aînée. Méconnue, elle est issue des qualifications, elle aussi.

Loin d’être impressionnée, l’actuelle épouse d’Andre Agassi épate par son jeu de jambes et son coup droit puissant. Graf s’impose en deux sets (6-4, 6-1) et file au deuxième tour où elle s’incline devant la Sud-Africaine Beverly Mould (6-0, 7-6). L'expérience a donc tourné court mais la légende, elle, est née. Après avoir soulevé son premier trophée sur terre battue à Hilton Head, en 1986, elle enlèvera une première fois Roland-Garros en 1987, battant Martina Navratilova en finale (6-4, 4-6, 8-6). Cinq autres titres suivront Porte d’Auteuil.

Andre Agassi et Steffi Graf vivent à Las Vegas où ils ont élevé deux enfants. ©Reporters/XPosure USA

La native de Mannheim prendra sa retraite du monde professionnel en août 1999 après avoir amassé près de 22 millions de dollars de gains et remporté 107 titres dont 22 titres de Grand Chelem.

Quelques pépites à suivre

Le record de précocité signé par Steffi Graf ne sera sans doute jamais battu. Pour la simple et bonne raison qu’un règlement adopté fin des années 1990 empêche les filles de moins de 14 ans de disputer des tournois sur le circuit professionnel.

Des pépites, à peine plus âgées que l’ancienne n°1 un mondiale à l’époque, ont toutefois montré le bout de leur raquette ces derniers mois. Tour d’horizon.

Mirra Andreeva, qui vient de fêter ses 16 ans le 29 avril, a littéralement explosé ces dernières semaines. Quelques jours avant son anniversaire, la Russe a reçu une invitation pour disputer le tableau principal du Masters 1000 de Madrid. Un choix audacieux mais payant pour les organisateurs, puisque l’actuelle n°2 chez les juniors a remporté sa rencontre du premier tour contre l’ancienne finaliste de l’US Open, Leylah Fernandez. Un succès qui fait d’elle la troisième plus jeune joueuse à remporter un match du tableau principal lors d’un WTA 1000 (seules Coco Gauff et CiCi Bellis étaient encore plus jeunes).

Sa compatriote Alina Korneeva n’est pas en reste. Âgée de 16 ans, elle aussi, la lauréate du dernier Australian Open juniors est la n°1 actuelle de la catégorie. Fin mars, la 346e mondiale a enlevé son premier 60 000 dollars, devenant la cinquième plus jeune joueuse à enlever un tournoi de ce niveau.

Toujours en Europe de l’est, on ne pourrait pas passer à côté de Brenda Fruhvirtova. Née en 2007, comme les deux autres joueuses précitées, la Tchèque a gagné le tournoi des Petits As (l’officieux championnat du monde des 12-14 ans) en 2020 ainsi que la Billie Jean King Cup juniors en 2021. La 146e mondiale ne compte aucun titre sur le circuit WTA mais ses performances, et celles de sa sœur Linda, font d’elle l’une des joueuses les plus prometteuses.

Enfin, pour citer une Allemande et ainsi boucler la boucle, on peut mentionner Julia Stusek. Âgée de 14 ans, elle est déjà 862e mondiale et a décroché son premier succès sur le circuit professionnel en octobre dernier lors d’un 60 000 dollars. Elle est entraînée par Mélanie Molitor, la maman de Martina Hingis, et a remporté le tournoi des Petits As en 2022.