Koen Bergs, qui n’a pas hésité à partager les messages de haine qu’il a réceptionnés, a aussi rapidement répondu à ses détracteurs : “Oui, je suis le papa de Zizou Bergs et je suis très fier de lui. C’est un jeune garçon qui vit ses rêves et travaille dur chaque jour pour réaliser ses objectifs. J’espère qu’il poursuivra dans ce processus et qu’il vivra très longtemps.”

Le numéro 2 belge, qui disputait pour la deuxième fois les qualifications du tournoi de Roland-Garros, s’est incliné sur un double 6-3 face au Portugais Frederico Ferreira Silva.