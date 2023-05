Le numéro 1 belge a concédé son premier jeu de service, ce qui a permis à Norrie d'enlever la première manche 6-3 sur un jeu blanc. Dans le deuxième set, Goffin a réussi à mener 3-0 après un break, mais il a été contré puis devancé par le 14e joueur mondial, qui a servi pour le match, faisant 6-4 en sauvant deux balles de break.

Après sa demi-finale au Challenger d'Aix-en-Provence suivie d'un deuxième tour au Masters 1000 de Rome il y a dix jours, David Goffin reprenait du service à moins d'une semaine du début de Roland-Garros. Il s'était imposé au premier tour contre le qualifié espagnol Alvaro Lopez San Martin (ATP 298).

C'est la troisième défaite de l'ancien numéro 7 mondial en autant de matches contre le gaucher britannique, après Barcelone en 2021 et Wimbledon la saison passée. David Goffin attendra désormais le tirage au sort du tableau final de Roland-Garros, jeudi, pour préparer la quinzaine parisienne.

Plus tôt dans la journée, Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en quart de finale du double. Les 41e et 42e mondiaux en double, qui formaient la quatrième tête de série du tournoi lyonnais, se sont inclinés face au Colombien Nicolas Barrientos (ATP 71 en double) associé au Français Albano Olivetti (ATP 63 en double), 6-3, 6-7 (9), 12/10. Il n'y a donc plus de représentant belge à Lyon.