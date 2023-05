Dans cette première finale de ce tournoi doté de 3.572.618 dollars joué sur l'ocre du Foro Italico, la victoire est revenue aux outsiders. La paire 4e tête de série dans la capitale italienne a pris le meilleur sur les favorites les Américaines Coco Gauff (WTA 4) et Jessica Pegula (WTA 3), têtes de série N.1, en deux sets: 6-4 et 6-4 après 1h20 de jeu.

Mertens et Hunter, qui jouent ensemble depuis cette saison, disputaient leur première finale en six tournois après avoir vu leurs parcours s'arrêter en quarts à l'Open d'Australie (Grand Chelem), à Abou Dhabi (WTA 500), à Indian Wells (WTA 1000) et à Miami (WTA 1000). Elles restaient sur une élimination en huitième de finale au WTA 1000 de Madrid.

Elise Mertens jouait sa 28e finale en double et compte désormais 17 titres WTA, le dernier remontait au Masters l'an dernier en compagnie de la Russe Veronika Kudermetova. Elle a aussi un titre en double en WTA 125. Storm Hunter jouait à 28 ans sa 12e finale en double et compte aujourd'hui 6 titres.

Elise Mertens a aussi gagné 7 titres WTA, en 11 finales, en simple.