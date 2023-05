Sans surprise, Joran Vliegen et Sander Gillé seront nos deux seuls représentants du côté des hommes. Le contingent féminin, lui, sera très bien représenté.

Huit de nos joueuses sont inscrites. Mais une seule paire sera 100 % belge : Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann. Le duo avait été l’une des bonnes surprises de Roland-Garros l’année dernière. Après avoir remporté leurs trois premières rencontres, Maryna et Kimberley s’étaient inclinées en quarts de finale face à la paire composée de l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et de la Lettone Jelena Ostapenko. Fortes de cette bonne collaboration – la toute première d’ailleurs -, les deux femmes ont décidé de rééditer l’expérience.

Jusqu’à présent, elles n’ont disputé que trois tournois ensemble, uniquement ceux du Grand Chelem. Mais l’aventure avait tourné court, puisqu’elles avaient été éliminées dès leur entrée en lice à Wimbledon et l’US Open. En janvier dernier, Kimberley Zimmermann nous avait confié avoir choisi une nouvelle partenaire de double pour la tournée australienne. En laissant toutefois la porte ouverte à l’association qu’elle forme avec Maryna Zanevska. “Ne pas jouer l’Australian Open avec Maryna était une décision difficile. On s’entend vraiment bien sur et en dehors des courts. Nous sommes des amies. On mange souvent ensemble, je vais voir ses matchs quand c’est possible et vice-versa. Mais c’était préférable de trouver une partenaire fixe pour cette tournée de plusieurs semaines, afin de construire sur le long terme”, avait commenté la Bruxelloise.

Les six autres Belges sont Elise Mertens (associée à l’Australienne Storm Hunter), Kirsten Flipkens (avec l’Américaine Shelby Rogers), Greet Minnen (avec la Hongroise Anna Bondar), Ysaline Bonaventure (avec la Hongroise Panna Udvardy), Yanina Wickmayer (avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs) et Magali Kempen (avec la Britannique Emily Webley-Smith).