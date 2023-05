Novak Djokovic en quarts de finale du Masters 1000 de Rome pour la dix-septième fois en dix-sept participations : “Jusqu’ici tout va bien”

Le match, qui a duré 1h29, a été marqué par un incident entre les deux joueurs. Lors d’un échange, alors qu’il abandonnait un point qu’il savait perdu, Novak Djokovic a tourné le dos à son adversaire qui lui a expédié un smash dans le mollet gauche. Une situation – semble-t-il involontaire – que l’actuel numéro un mondial n’a pas du tout appréciée, lançant un regard noir à Norrie qui lui fit un geste de la main en guise de pardon.

“J’ai regardé les images. Mouais, peut-être qu’on peut dire qu’il ne m’a pas atteint volontairement. Je ne sais pas s’il m’a vu. Dans son champ de vision, on peut toujours voir où est l’autre joueur sur le court”, a expliqué le lauréat de 22 titres de Grand Chelem.

Et d’ajouter que le comportement du Britannique n’a pas été exemplaire dès le début de la rencontre. “Il a pris un temps mort médical (NdlR : avant que Djokovic ne serve pour le match) et il en a le droit. Il a le droit de toucher un joueur, il a le droit de dire 'Come on' (NdlR : allez) en me regardant quasiment à chaque point, et ce, dès le premier jeu de la rencontre. Ce n’est pas fair-play, mais c’est autorisé…”, a-t-il énuméré.

Face à Holger Rune en quarts de finale

Au-delà de ces faits de match, après des défaites précoces à Monte-Carlo (face à l’Italien Musetti au 2e tour) et à Banja Luka (face à son compatriote Lajovic au 2e tour), Djokovic est en train de trouver ce qu’il était venu chercher dans la capitale italienne : son niveau.

“Jusqu’ici tout va bien, a-t-il commenté juste après sa victoire. La partie a commencé tôt aujourd’hui. Les conditions étaient étranges et nous nous sommes échauffés pendant seulement vingt minutes. En fait, j’ai terminé mon échauffement environ dix minutes avant d’aller sur le terrain. Donc j’ai dû me précipiter, mais, vous le savez, nous ne pouvions pas jouer plus tôt à cause de la pluie. Je suis donc heureux d’avoir relevé le défi en deux sets et de passer à l’étape suivante.”

guillement Il est dans le top 10 et il le mérite.

En quarts de finale, ce mercredi, le natif de Belgrade retrouvera Holger Rune (ATP 7). Malgré une élimination au deuxième tour du récent Masters 1000 de Madrid, le Danois de 20 ans reste sur une finale perdue face au Russe Andrey Rublev (ATP 6) lors du Masters 1000 de Monte-Carlo et sur une victoire finale à l’ATP 250 de Munich. Il s’agira donc d’un excellent test pour Djokovic en vue du prochain Roland-Garros (29 mai au 11 juin). “Cela fait six-huit mois qu’il joue un très bon tennis, qu’il s’est installé parmi les meilleurs joueurs. Il est dans le top 10 et il le mérite”, a d’ailleurs confirmé le sextuple vainqueur du Masters 1000 de Rome qui s’attend à “un gros défi, et un match très physique”.