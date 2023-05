Challenger de Bordeaux : Gauthier Onclin écarte Elias Ymer et retrouvera Ugo Humbert au 2e tour

Gauthier Onclin (ATP 209), passé par les qualifications, s’est qualifié ce mardi midi pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger 175 de Bordeaux, joué sur terre battue et d’une dotation de 200.000 euros. Le Liégeois de 22 ans a battu le Suédois Elias Ymer (ATP 146) en deux manches : 6-1 et 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes.