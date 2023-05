Goffin, 95e mondial, s'est incliné en deux sets 6-4, 6-2 contre l'Américain Tommy Paul, 17e mondial et tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

En finale, Paul affrontera le vainqueur du match entre l'ancien N.1 mondial britannique Andy Murray, désormais 52e à l'ATP et tête de série N.5, et le Français Harold Mayot, 241e mondial et repêché en tant que 'lucky loser'.

Après des éliminations au premier tour aux Masters 1000 de Monte-Carlo et Madrid et au deuxième tour de l'ATP 500 de Barcelone, Goffin défendait cette semaine ses 115 points de son 8e de finale obtenus il y a douze mois au Masters 1000 de Madrid afin de garder sa place dans le top 100 mondial. Avec son élimination en demi-finale à Aix-en-Provence, le Liégeois va donc sortir du top 100 pour la première fois depuis juillet 2014.