Aix-en-Provence : et à la fin David Goffin ne craque pas

Goffin encore dans son lit

On ne sait pas si la nuit de notre compatriote a été compliquée ou s’il n’est pas du matin, mais le Liégeois rata complètement son début de rencontre en ne marquant quasiment aucun point pendant une petite dizaine de minutes. Ce qui permettait à son jeune adversaire de rapidement s’envoler à 3-0. En manque de premières balles, l’ancien finaliste du Masters 2017 se faisait agresser en retour de service. On pouvait penser que la prise d’un premier jeu (3-1) allait lancer le natif de Rocourt dans la bagarre mais ce n’était pas du tout le cas puisque Fils continuait d’afficher une grande rigueur, au contraire de notre compatriote qui coulait en à peine 25 minutes dans cette première manche (6-1) sans se procurer la moindre balle de break, tout en commettant de nombreuses fautes directes.

Petite prise de bec avec l’arbitre

Comme énervé par ce début de partie complètement loupé, David Goffin se montra bien plus appliqué et consistant au début du deuxième set avec un service de qualité et un tennis où il laissait beaucoup plus de balles dans le court. Ce niveau de jeu plus élevé dans le chef de notre compatriote fit que les échanges furent plus équilibrés avec un Fils qui commençait à commettre des fautes. Ce qui permit à Goffin de breaker son adversaire et de confirmer derrière sur son engagement : 1-4. Alors qu’il hérita de trois balles de break pour s’envoler à 1-5, le Liégeois laissa son jeune adversaire revenir à 3-4. Mais énervé par une décision arbitrale qu’il trouvait injuste, notre compatriote lâcha tous ses coups dans les deux jeux suivants pour remporter logiquement le second set (3-6).

Dans une dernière manche équilibrée, c’est David Goffin qui craqua le premier en abandonnant son service à 2-1 pour être mené 3-1. Un break directement annihilé par le joueur de Germain Gigounon qui revenait dans la foulée à trois partout puis à quatre-quatre. Au moment d’entrée dans le money-time, est-ce que l’expérience de notre compatriote allait parler ? Dans un neuvième jeu qui n’en finissait pas, le Français ne craquait pas malgré plusieurs balles de break pour notre compatriote qui lui prenait, ensuite, son engagement tranquillement : 5-5. C'est finalement au tie-break que les deux protagonistes allaient se départager. A ce petit jeu-là, David Goffin se montra le plus sérieux en ne commettant pas, contrairement à son adversaire, des petites fautes directes pour finalement s’imposer 8-6 dans le tie-break.