WTA Saint-Malo: Une joueuse Belge d'origine ukrainienne "submergée" à cause du retentissement d'une sirène

Maryna Zanveska a remporté le premier set, 6-2, mais elle s'est ensuite inclinée après avoir concédé les deux sets suivants, 6-4 et 7-5. "J'ai eu une sensation bizarre pendant le match, après avoir gagné le premier set", a-t-elle confié sur les réseaux sociaux, à propos du moment où une sirène a retenti dans la ville portuaire de Bretagne. "Cela a duré peut-être vingt secondes, mais je l'ai ressenti comme une éternité. J'ai commencé à pleurer, et je ne savais plus m'arrêter."

La joueuse de 29 ans a écrit qu'elle n'avait pas pu rejoindre son pays natal depuis l'invasion russe en Ukraine entamée en février 2022. "Je n'ai donc jamais entendu de sirène, mais ce son a déclenché quelque chose. J'étais submergée. Normalement, quand je monte sur le terrain, j'oublie mes problèmes. Mais ici, j'ai été lourdement touchée."