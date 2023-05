ATP Madrid: Carlos Alcaraz passe Karen Khachanov et se qualifie pour les demi-finales

Alcaraz, qui fêtera ses 20 ans vendredi, est le tenant du titre à Madrid. Il avait battu Zverev en finale, lui-même vainqueur du tournoi en 2018 et 2021. Alcaraz a déjà remporté trois tournois en 2023 (Barcelone, Indian Wells et Buenos Aires) et fait figure de grand favori à Madrid en l'absence de Novak Djokovic et Rafael Nadal.