Mirra Andreeva, quinze ans, le nouveau phénomène de la WTA : “Un prodige”

”Du Medvedev en elle”

Pour un savoir un peu plus sur la jeune Andreeva, il faut se tourner vers ses coachs de l’académie Elite Tennis Center de Cannes, les Français Jean-Christophe Faurel et Jean-René Lisnard, où la Russe s’entraîne.

”Attention, on a affaire à un prodige, prévenait Jean-René Lisnard dans le quotidien L’Equipe cette semaine. J’appelle cela un projet éponge. Elle a cette soif d’apprendre et cette maturité qui font qu’elle incarne ce dont rêvent tous les entraîneurs : elle prend les conseils parfaitement comme il faut, elle comprend la mesure. Pas besoin de lui apprendre à jouer au tennis. Elle a du Daniil Medvedev en elle, sauf qu’elle n’a que quinze ans ! Et puis, chaque matin, elle se réveille, et tout va bien.”

Victorieuse des deux derniers tournois ITF (60000 dollars) où elle s’est alignée, Mirra Andreeva a notamment battu notre compatriote, Marie Benoît (6-2, 6-1), à Bellinzone : “Il s’agit d’une joueuse très solide qui joue juste et possède une très bonne vision du jeu. Elle sert bien et je trouve qu’elle a des qualités défensives très intéressantes également. Elle est encore un peu immature dans certaines de ses réactions, cependant, contrairement à d’autres jeunes, cela n’influence pas son jeu négativement. Donc, oui, elle est assez impressionnante pour son âge.”

”Je me compare à Ons Jabeur”

Quant on lui demande quel est son style, la jeune Mirra répond ceci : “Contre moi, vous ne devriez pas me jouer en vitesse parce que je m’en sors pas mal pour conserver un rythme élevé. Ensuite, je comparerais mon jeu à celui d’Ons Jabeur parce que j’aime varier, avec du lift, des amorties, des changements de rythme. Et, oui, je préfère la terre battue.”

Ce qui est certain, aussi, c’est que l’adolescente ne semble pas se prendre la tête avec ses belles performances et son nouveau statut : “Tous les jours à Madrid, je vois Andy Murray, Daniil Medvedev ou d’autres stars, c’est fou. Et, puis, tous les joueurs russes me saluent; c’est dingue, ils me connaissent !”

Ceux qui se rendront à Roland-Garros pourront découvrir la jeune fille qui participera aux qualifications, comme sa grande sœur, Erika Andreeva, dix-huit ans et 114e mondiale.