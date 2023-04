Roland-Garros : Raphaël Collignon domine Gauthier Onclin et se rapproche de Paris

Si cette rencontre pouvait sembler anecdotique, elle revêtait une grande importance en vue des qualifications de Roland-Garros où les participants seront connus après la parution du classement mondial du premier mai. Respectivement 224e et 249e avant le début du tournoi italien, les deux joueurs de l’AFT savaient qu’ils jouaient gros sur la côte est de l’Italie. L’an dernier, le cut pour entrer dans le tableau parisien se situait à la 231e place mondiale. Une barrière qui pourrait être un peu plus élevée (ATP 225) cette année vu les sept joueurs qui ont déjà utilisé leur classement protégé pour entrer dans le tableau principal du Grand Chelem parisien.

Neuf ou dix Belges dans les qualifications de Roland-Garros

Dans une rencontre disputée, c’est l’aîné des deux qui entra le plus rapidement dans le match avec à la clé le premier set. Puis, petit à petit, Raphaël Collignon se montra plus consistant dans les échanges pour empocher la deuxième manche puis la troisième : 7-5, 4-6, 2-6. Ce résultat est finalement, pour le tennis belge, le plus agréable car lundi prochain, les deux Liégeois pourraient se classer en ordre utile pour Roland. Ce qui n’aurait pas été vrai en cas de victoire de Gauthier Onclin. Ce dernier sera aux alentours de la 213e place mondiale et Raphael Collignon se retrouvera au ranking entre la 195e place et la 228e selon la suite de son parcours dans les Abruzzes. Les deux joueurs se rendront sur le Challenger d’Ostrava la semaine prochaine pour valider leur première participation à un Grand Chelem. En République tchèque, ils entreront directement dans le tableau principal.

La délégation belge présente à Paris pour les qualifications sera assez importante cette année puisqu’on y retrouvera chez les filles, Greet Minnen, Yanina Wickmayer, Magali Kempen et Marie Benoît. Seront de la partie chez les hommes, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Joris De Loore, Michael Geerts, Gauthier Onclin et on l’espère, Raphaël Collignon.