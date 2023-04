Alison Van Uytvanck met sa carrière en pause le temps de soigner son dos et reviendra avec un classement protégé : voici en quoi consiste ce statut

“J’ai toujours des maux de dos. Avec mon équipe, nous avons donc décidé que j’avais besoin de plus de temps pour récupérer et réaliser de plus amples examens. Je reviendrai en utilisant un classement protégé. Je suis toujours très motivée et j’espère être de retour sur le court dès que possible”, a-t-elle détaillé sur Instagram.

Il faut le lire entre les lignes, mais la joueuse de 29 ans va donc faire l’impasse sur toute la saison de terre battue. Même chose pour le gazon. Il faut en effet observer une période d’arrêt de six mois consécutifs pour pouvoir prétendre au classement protégé. Dans ces conditions, son dernier match ayant eu lieu le 9 février, Alison Van Uytvanck ne devrait pas rejouer avant le Masters 1000 de Cincinnati (14-20 août).

Sept joueurs sous “protection” à Roland-Garros

Le classement protégé est un statut spécial octroyé aux joueurs et joueuses absents durant une longue période – d’au moins six mois donc – pour blessure. Sa particularité est qu’il leur permet de disputer des tournois d’un niveau qui ne colle plus à leur classement réel, ce dernier ayant inévitablement chuté en raison de leur absence du circuit.

Sur le site officiel de l’ATP, il est indiqué que la protection entre en vigueur lors des neuf premiers tournois auxquels le joueur participe en utilisant ce statut de classement protégé (hors invitations donc par exemple). Elle est valable en outre pour une période de neuf mois à dater de la première compétition à laquelle le joueur s’inscrit sous ce statut spécial.

Lors de la prochaine édition de Roland-Garros, sept joueurs évolueront sous ce statut :

Joueur Classement ATP actuel Classement sous statut protégé Hugo Dellien (Bol) 126 73 Lloyd Harris (AfS) 242 47 Gaël Monfils (Fra) 322 35 Guido Pella (Arg) 479 75 Jiri Vesely (Tch) 495 94 Kyle Edmund (G-B) 509 48 Jérémy Chardy (Fra) 637 88

Leur présence a de facto repoussé certains joueurs hors du tableau principal du Majeur parisien où les 104 premiers classés à l’ATP sont automatiquement qualifiés. C’est le cas du Liégeois David Goffin, 99e mondial, qui est premier réserviste à l’heure actuelle et devra compter sur un (plus que probable) forfait d’ici au 28 mai prochain. L’Autrichien Dominic Thiem, troisième réserviste, et l’Italien Fabio Fognini, cinquième, sont dans le même cas.

En décembre dernier, Gaël Monfils avait clairement annoncé la couleur sur Canal +. “Il y a ce classement protégé, quand on ne joue pas depuis un certain nombre de mois. Je sais que si je le prends, je serai obligé de manquer l’Open d’Australie pour pouvoir accomplir mes six mois pile. Ça va être ma décision”, avait déclaré le Français, alors absent depuis le Masters 1000 de Montréal en août 2022. Il était finalement revenu sur les courts au mois de mars 2023.