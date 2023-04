ATP Banja Luka: cinquième demi-finale de 2023 pour Gillé-Vliegen, "nous étions un peu plus solides"

"Ce fut un match passionnant", a confié Sander Gillé à Belga après la victoire. "Nous les avions déjà battus en finale à Estoril il y a moins de deux semaines et en tant que Serbes, ils pouvaient compter sur un énorme soutien du public. Les données étaient toutes différentes et la différence fut d'ailleurs minime. Il nous a fallu sept balles de set pour empocher la première manche, mais dans l'ensemble, nous étions un duo un peu plus solide qu'eux. Ils forment plus une paire occasionnelle, qui joue ensemble quelques semaines par an. Nous avions une vision plus claire et une meilleure maîtrise du double qu'eux et nous l'avons bien exploité."

Il s'agit déjà de la cinquième demi-finale depuis le début de l'année pour Sander Gillé et Joran Vliegen, qui ont enlevé deux titres: à Pune, début janvier et à Estoril, donc, le 9 avril dernier. En demi-finales, ce vendredi, ils affronteront l'équipe formée par le Portugais Francisco Cabral (ATP 55) et le Kazakhstanais Aleksandr Nedovyesov (ATP 72).

"Ce sont deux joueurs qui possèdent pas mal d'armes" a poursuivi le droitier de Hasselt. Ils servent très bien et frappent fort du fond du court. C'est un duo qui peut être dangereux, si ce n'est qu'ils n'ont pas encore beaucoup joué ensemble. Nous devons toutefois partir de nos points forts, car nous jouons bien à l'heure actuelle. Ce ne sera pas un match facile, mais la confiance est là."