La semaine dernière, l'élimination précoce de Djokovic, au deuxième tour des Masters de Monte-Carlo, avait surpris le public. Le Serbe s'était incliné face à Lorenzo Musetti alors qu'il portait un manchon autour de son coude droit, lequel avait été opéré en 2018. Il n'avait pas voulu évoquer la question dans la foulée, mais l'a fait en conférence de presse à Banja Luka.

"Le coude n'est pas dans une condition idéale. Mais disons qu'il est suffisamment bien. J'espère être totalement prêt pour le premier match", a expliqué Djokovic, qui ouvrira son tournoi en huitième de finale, mercredi, contre le Français d'origine belge Luca Van Assche (ATP 87).

Pour Djokovic, le tournoi de Banja Luka, sur terre battue, fait office de préparation pour Roland-Garros. Dans un mois, le Serbe espère y conquérir une troisième victoire, après 2016 et 2021. En attendant, il apprécie de pouvoir jouer un tournoi près de son pays natal, limitrophe de la Bosnie.

"Les gens m'ont chaleureusement accueilli, et j'ai senti beaucoup d'amour et de soutien", a apprécié la numéro 1 mondial. "Je suis très heureux d'être ici. Pour nous, joueurs de tennis et athlètes serbes, c'est l'un des meilleurs endroits pour montrer ce que nous savons faire. Il y a tellement de soutien de la part des locaux."