Vedette du tournoi de Banja Luka, le Serbe a aussi donné une conférence de presse dans l’après-midi. L’occasion d’évoquer son coude meurtri. L’actuel n°1 mondial s’était blessé lors d’une session d’entraînement sur le Rocher. Et il s’en ressent toujours. “Mes pensées se tournent vers Banja Luka, je veux profiter de ma présence ici. Je joue au tennis professionnellement depuis 20 ans, ça me fatigue de penser à ce qui vient ensuite, de tout planifier. Quand une personne vieillit, elle apprécie plus de rester dans le moment présent. Personne ne sait ce qui se passera dans le futur. […] C’est évident que le résultat à Monte-Carlo ne m’a pas plu mais c’est une nouvelle semaine qui débute. Le coude n’est pas dans un état idéal mais il est opérationnel et j’espère que je serai tout à fait prêt pour le premier match”, a-t-il déclaré.

"C'est un jeune combattant"

Un premier match qui le verra affronter le Français Luca Van Assche. Le joueur de 18 ans a renversé Stan Wawrinka en trois sets lundi. “Je n’ai pu tester que le court d’entraînement aujourd’hui, je vais essayer de m’entraîner sur le central au moins une demi-heure avant mercredi pour sentir la différence. Troicki (NdlR : le sélectionneur serbe présent sur place pour coacher Hamad Mededović) m’a dit qu’il y a des différences, que c’est compliqué parce que les conditions sont assez lentes. Concernant Luca, je sais qu’il est récemment entré dans le top 100. J’ai vu aussi que Wawrinka avait été en tête pendant la majeure partie du match. Cela montre que c’est un jeune combattant. Il est très rapide, ce sera difficile de le renverser dans ces conditions et vous ne pouvez sous-estimer personne. J’espère que tout le monde appréciera le jeu autant que moi sur le terrain.”