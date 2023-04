L’ancien joueur Vincent Millot à l’aube de la rencontre entre le Canada et la Belgique : “La fédération canadienne travaille à l’européenne”

“Durant les cinq ou six dernières années de ma carrière, j’ai été très proche de la Belgique, nous confirme-t-il en prélude à notre conversation WhatsApp. J’étais en effet soutenu par la Fondation Hope and Spirit (NdlR : qui vient en aide aux jeunes joueurs sur les plans logistique et financier). J’ai été entraîné par son président Daniel Meyers qui fut un mentor pour moi. C’est d’ailleurs avec lui que j’ai obtenu mon meilleur classement, 135e mondial.”

Cinq ans après ses dernières compétitions officielles, Vincent Millot n’a pas quitté le milieu de la petite balle jaune. Il habite la ville de Sherbrooke, dans la province du Québec dont son épouse est originaire. “J’y ai emménagé avec femme et enfants en 2018. Cette période a coïncidé avec ma retraite qui s’est faite naturellement, étant donné que j’étais loin de ma base d’entraînement en Belgique. À Sherbrooke, je suis directeur d’une école de tennis. Je travaille également comme consultant pour la chaîne de télévision RDS, qui est l’équivalent d’Eurosport. J’y commente beaucoup le tennis masculin mais il m’arrive aussi d’intervenir sur les tournois féminins.”

Vincent Millot, ces dernières années, on a pu découvrir des Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et autre Bianca Andreescu. Pouvez-vous nous expliquer la recette du Canada ?

“Il y a environ vingt ans, Louis Borfiga a intégré la direction de Tennis Canada, la fédération nationale de tennis. Il a rapidement investi dans des programmes orientés vers la jeunesse en mettant en place des groupes d’âge et tout un système de détection. Il a aussi instauré une nouvelle structure et une nouvelle manière de diriger, à l’européenne. La méthode a mis un peu de temps à se mettre en place, notamment parce qu’il a fallu recruter des gens compétents pour faire tenir la pyramide. Au départ, les entraîneurs engagés pour accompagner les jeunes talents venaient de l’étranger, surtout de France dont Louis Borfiga est originaire. Mais aujourd’hui, il y a aussi de très bons entraîneurs au Canada. Je pense à Martin Laurendeau, qui a dirigé l’équipe de Coupe Davis, et à Sylvain Bruneau, qui s’occupe de la section féminine au sein de Tennis Canada et qui a été l’entraîneur de Bianca Andreescu.”

Existe-t-il beaucoup de clubs de tennis au Canada ?

“Il y en a mais pas autant qu’on pourrait en trouver en France ou en Belgique. Et ce sont surtout des académies privées, raison pour laquelle pratiquer le tennis coûte relativement cher au Canada. On constate d’ailleurs que certains bons jeunes, s’ils ne sont pas pris sous l’aile de la fédération au sein de ses centres, partent vers les universités américaines où ils bénéficient d’une bourse pour pouvoir concilier les études et la pratique de leur sport. Les programmes y sont plus développés et plus performants que dans les universités canadiennes. Ces dernières sont moins prestigieuses aussi.”

Le tennis au Canada rencontre-t-il d’autres difficultés ?

“Le gros défaut, c’est le manque de tournois comme on peut en voir en France. Il n’y a pas vraiment de circuit national. L’an dernier, j’ai pu collaborer avec Tennis Canada au sein du groupe de transition dans lequel j’ai entraîné certains jeunes en phase de devenir professionnels. J’ai profité de l’occasion pour mettre le sujet sur la table. Les jeunes bons joueurs sont en effet obligés de très vite partir sur les tournois ITF juniors ou sur les Futures. Une autre difficulté rencontrée au Canada, c’est le manque de terrains couverts pour taper la balle durant l’hiver. Sherbrooke, qui est une ville plus ou moins équivalente à Liège je pense, ne compte qu’un seul club de tennis couvert, celui où je suis directeur. Il y a par contre de nombreux terrains municipaux accessibles gratuitement l’été, quand ils sont en bon état. Ils contribuent à rendre le tennis populaire dans le pays. Avant, ce n’était pas vraiment un sport très couru mais il y a désormais une forte émulation, grâce aussi à des joueurs comme Milos Raonic qui a brillé au haut niveau. Aujourd’hui, les gens s’intéressent au tennis, on peut même dire que les Canadiens constituent un public de connaisseurs. Mais quand il s’agit de jouer l’hiver, ça bloque…”

guillement Ysaline Bonaventure peut battre les trois Canadiennes

Concernant la rencontre de ce week-end, entre le Canada et la Belgique, voyez-vous un favori ?

“Je pense que ce sera très ouvert. Avec la présence de Bianca Andreescu (NdlR : forfait en raison d’une blessure à la cheville), cela aurait été compliqué pour les Belges car elle jouait vraiment très bien ces derniers temps. Mais en son absence, les forces s’équilibrent. Côté canadien, Leylah Fernandez retrouve petit à petit son niveau de jeu mais n’y est pas encore et Rebecca Marino souffle le chaud et le froid. Quant à la troisième joueuse, Katherine Sebov, elle commence seulement à découvrir le haut niveau. Je crois sincèrement qu’une Ysaline Bonaventure peut les battre toutes. Greet Minnen est aussi capable de bonnes choses. Je pense donc que le double sera un élément important lors de cette confrontation.”

Doit-on s’attendre à une chaude ambiance du côté de Vancouver ?

“Le tennis devient vraiment populaire au Canada. J’étais d’ailleurs présent au Masters 1000 de Montréal la saison dernière et je n’y avais jamais vu une telle assistance. En plus, les habitants de Vancouver sont des gens qui aiment le tennis. Après, honnêtement, les supporters canadiens sont plutôt des gentils (rire). Ce sera une ambiance bon enfant.”