ATP Houston : Zizou Bergs éliminé en huitièmes de finale

Dans une rencontre prévue initialement jeudi mais reportée à deux reprises à cause de la pluie, le Limbourgeois, 23 ans, 167e mondial, a été battu par le Chilien Cristian Garin, 74e joueur du monde, 26 ans, en deux sets : 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) et 2 heures et 7 minutes de jeu.