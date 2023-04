ATP Estoril : deuxième finale en 2023 pour Gillé et Vliegen: "Bien négocié les moments importants"

"Ce fut un match serré, mais quand on jette un coup d'œil aux statistiques, je pense que nous méritons cette victoire", a confié Joran Vliegen à l'Agence BELGA. "Nous avons réussi à nous octroyer plus de balles de break mais ils ont à chaque fois bien servi. De notre côté, nous n'avons rencontré que rarement des problèmes sur notre mise en jeu et disputé deux très bons tie-breaks. Nous avons maintenu la pression et pu ainsi grappiller l'un ou l'autre mini-break qui a permis de faire la différence. Les conditions n'étaient pas évidentes, avec un rebond de la balle assez haut, ce qui fait qu'il n'était pas évident de forcer quelque chose. Il régnait également une ambiance de Coupe Davis, avec des tribunes pleines et un public tout acquis à la cause de nos adversaires, mais très correct. C'était sympa de jouer dans un tel environnement. Nous sommes restés fidèles à notre tactique et nous avons bien négocié les moments importants."