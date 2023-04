WTA Bogota: diminuée à l'épaule, Elise Mertens est éliminée d'entrée par Mirjam Bjorklund

Le deuxième set débutait également mal pour la N.1 belge, qui perdait à nouveau son service dans le premier jeu. Mais elle trouvait les ressources pour réagir et débreaker (2-2). Un nouveau break de la Suédoise (4-3) était aussitôt annulé par Mertens, qui remportait le set sur le service de son adversaire.

Dans le troisième set, Mertens faisait le break pour mener 1-3, mais Bjorklund débreakait (4-5). Elle sauvait une balle de break à 5-5, retardant l'échéance, car Bjorklund s'imposait au jeu décisif.

Dans la foulée de la rencontre, la Limbourgeoise a confié sur sa story Instagram qu'elle était blessée à l'épaule. "J'ai continué à me battre mais le corps n'a pas voulu suivre. Il est temps de récupérer, rentrer à la maison et me préparer pour la suite", a encore écrit Mertens.

La Suédoise rencontrera en huitième de finale la Slovène Tamara Zidansek (WTA 53), dominatrice 6-0, 6-1 de la Hongroise Reka Luca Jani (WTA 130).