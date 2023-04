Rafael Nadal pas encore prêt

En dehors des courts depuis janvier et une élimination précoce à l’Australian Open, Rafael Nadal (ATP 14) devra encore un peu faire patienter ses fans. En effet, le taureau de Manacor soigne toujours sa blessure à la jambe et manquera le début de la saison sur terre battue à Monte-Carlo. Un Masters qu’il a remporté onze fois, un record.

L’Espagnol de 36 ans a annoncé la nouvelle sur Twitter. “Bonjour à tous, je me prépare encore pour jouer au plus haut niveau. Je ne pourrai cependant pas jouer l’un des tournois les plus importants de ma carrière : Monte-Carlo. Je ne suis pas encore en conditions de jouer avec le maximum de garanties. Je continue à me préparer et espère être bientôt de retour”.

L’homme aux 22 tournois du Grand Chelem sera-t-il de retour pour ses rendez-vous à domicile, Barcelone et Madrid ? Réponse dans les prochains jours….

Carlos Alcaraz touché à la main gauche

Rentré de sa mini-tournée américaine avec un trophée décroché à Indian Wells et une demi-finale perdue à Miami, Carlos Alcaraz (ATP 2) a surtout ramené un pépin physique à la main gauche encouru lors de sa toute dernière rencontre, face à l'Italien Jannik Sinner. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Son médecin, le Dr Juanjo López installé à Murcie, lui a découvert de l'arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire à la colonne vertébrale. Le jeune joueur de 19 ans est contraint d'observer une période de repos afin de ne pas mettre en danger la suite de sa saison.

Pour le duel tant attendu entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, il faudra donc encore patienter...

Félix Auger-Aliassime en délicatesse avec son genou

Troisième forfait et non des moindres : Félix Auger-Aliassime (ATP 7). Le Canadien a annoncé qu'il souffrait du genou depuis plusieurs semaines et qu'il était temps pour lui de prendre un peu de repos afin d'être en pleine forme pour son prochain tournoi, le Mutua Madrid Open (26 avril au 7 mai). L'an dernier, le joueur de 22 ans s'était incliné dès son entrée en lice, au deuxième tour, face à l'Italien Lorenzo Musetti.