Aux côtés de l’Espagne, de la France et de la Suisse, on retrouvera le Danemark, la Croatie et surtout la Belgique.

Notre pays sera bien représenté puisque ce sont ni plus ni moins que nos deux numéros uns qui seront présents en France, à savoir David Goffin (ATP 45) et Elise Mertens (WTA 29).

Les deux athlètes ont déjà participé ensemble à cette compétition par équipe, lorsqu’elle était encore organisée en Australie. C’était en 2018, du côté de Perth, où malgré deux victoires en trois rencontres, la Belgique avait terminé deuxième de son groupe de quatre derrière l’Allemagne.

Cette fois, le Liégeois et la Limbourgeoise seront opposés au Danemark et à la Croatie au sein du groupe B. Le premier pourra compter sur Holger Rune (ATP 8) et Clara Tauson (WTA 131), le second sur Borna Coric (ATP 20) et Donna Vekic (WTA 23).

C’est la première fois que la Hopman Cup effectue son retour au calendrier, après la dernière édition organisée en 2019.