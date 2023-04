Petra Kvitova brille à Miami: “Je peux encore rivaliser avec les meilleures”

Si on ne tient pas compte de Venus Williams (42 ans – WTA 672 – 49 titres) qui n’est pas encore officiellement à la retraite mais qui n’a disputé en 2023 que deux rencontres, en janvier, sur le circuit WTA, quelle est la joueuse en activité qui compte le plus de titres ? Iga Swiatek ? Non ! Simona Halep ? Non ! Il s’agit de la Tchèque Petra Kvitova qui a pris le meilleur (7-6, 6-2) sur Elena Rybakina en finale à Miami pour décrocher son 30e titre. Par la même occasion, la joueuse de 33 ans a empêché la Kazakhe de réaliser le Sunshine Double après son succès à Indian Wells. Cette performance va permettre à la double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014) de retrouver une place dans le top 10. Autre statistique intéressante, hormis lors de l’année 2020 qui a été spéciale en raison du coronavirus, Petra Kvitova a remporté au moins un titre chaque saison depuis 2011, où elle avait atteint la deuxième place mondiale, son meilleur classement.