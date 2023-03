Miami: Alcaraz et Medvedev prennent l'autoroute vers les quarts, Rybakina fonce en demie

Une semaine après son triomphe à Indian Wells, le phénomène Espagnol de 19 ans poursuit son bonhomme de chemin en Floride, où il est tenant du titre et toujours en course pour le "Sunshine Double", un doublé la même année réussi avant lui par Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic.