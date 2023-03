Premier titre chez les pros pour Gilles-Arnaud Bailly: "Je sais que le chemin est encore long"

"Cette victoire et la finale de la semaine dernière vont me donner de la confiance pour la suite de la saison, expliqua Gilles-Arnaud Bailly. Ce premier succès sur le circuit pro me procure un chouette sentiment. C’est une nouvelle étape dans mon évolution. Je ne m’attendais pas à un sacre si vite dans la saison. Sur ma surface de prédilection, la terre battue, je viens de vivre deux belles semaines en Turquie. Mais attention, je sais que le chemin vers les sommets est encore très long.”

Cette victoire sur la plus petite épreuve du circuit pro n’offre aucune garantie pour la suite mais place dans de bonnes conditions Gilles-Arnaud pour la suite de la saison sur terre battue.

”Mon adversaire en finale était 591e mondial et la tête de série un du tournoi était 405. La semaine dernière, en finale, je m’incline contre le 300e mondial. Cela prouve que le niveau de ces tournois est relevé. Par rapport aux compétitions juniors, c’est différent. Cela joue plus juste et mes adversaires sont plus forts mentalement mais aussi plus stables dans leur jeu. Ces premières compétitions sur le circuit pro représentent de très bonnes expériences pour moi. Si je prends l’exemple de ma finale contre Pierre Heller, ce dimanche, je le domine 6-4, 3-1, avant qu’il ne revienne dans la partie. À la fin du 3e set, j’ai eu la lucidité de changer ma tactique pour prendre les devants. C’est la preuve que j’acquiers de l’expérience. Avant ma quinzaine en Turquie, je n’étais pas parvenu à enchaîner les victoires. Ici avec neuf succès pour une défaite en quinze jours, je me retrouve dans une bonne dynamique. Je vais maintenant prendre la direction de l’Espagne pour participer à un Challenger où je vais défier au premier tour l’Argentin Pedro Cachin (ATP 63). Grâce à mon statut de n°1 mondial juniors, l’an dernier, j’ai droit à huit invitations pour des Challengers. C’est la première que j’utilise ici.”

Et même si son âge lui permet, Gilles-Arnaud ne devrait pas participer à Roland-Garros juniors dans quelques semaines : “Le choix définitif n’est pas encore posé. Mais pour ma progression, je pense qu’il est plus intéressant de rester sur des ITF 15000 dollars pour le moment. C’est vraiment une étape importante pour mon apprentissage. Je dois aussi améliorer mon classement ATP car après l’US Open, mon classement juniors ne me donnera plus des opportunités d’entrer dans certains tournois. Je ne me suis pas vraiment donné un objectif de classement pour la fin de saison. Je veux surtout améliorer mon jeu et si j’y parviens la suite suivra.”