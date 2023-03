Au moins 31 places perdues au ranking: quelles conséquences la défaite de Zizou Bergs à Miami va-t-elle engendrer?

Malheureusement, son engagement et sa combativité n’ont pas suffi pour venir à bout de Thanasi Kokkinakis (ATP 94). L’Australien, repêché dans le tableau principal après sa défaite en qualifications, a dû puiser au fond de lui-même pour franchir le premier tour de l’Open de Miami au terme d’un incroyable combat : 4-6, 6-3, 7-6 (9/7).

La défaite est cruelle mais le Limbourgeois a montré une nouvelle fois que l’écart entre le Top 100 mondial et lui n’était pas si grand. Sans doute manque-t-il encore de métier, alors qu’il délaisse petit à petit le circuit Challenger pour se concentrer un peu plus sur les tournois ATP ? “Il a livré un grand combat faisant preuve de résilience, d’esprit et de respect pour le tennis. Il doit être plus détendu sur les points clés et la victoire viendra… Nous avons juste besoin de continuer à travailler dur”, commentait Koen Bergs, le papa de Zizou, sur le réseau Twitter.

Le tableau principal de Wimbledon sans passer par les qualifications

Si l’expérience accumulée lors de ses derniers revers lui servira tôt au tard, les conséquences de sa défaite à Miami sont, elles, immédiates. Le Limbourgeois avait en effet de nombreux points à défendre en raison de deux bonnes performances réalisées en 2022 : 18 unités de son quart de finale en Challenger 100 à Lille et 54 unités de sa finale au Challenger 75 de Saint-Brieuc.

Lors de la prochaine actualisation du classement ATP, Zizou Bergs pointera en 166e position au maximum. Il va donc perdre 31 places.

Il voit par la même occasion ses chances d’entrer dans le tableau principal de Roland-Garros s’éloigner drastiquement. Ce n’est néanmoins pas son objectif principal en ce moment. Ruben Bemelmans nous l’expliquait dans la dernière interview qu’il nous avait accordée fin février : “L’objectif fixé fin décembre était d’entrer dans le tableau principal de Wimbledon cette saison sans passer par les qualifications. Ce qui veut dire qu’il doit se situer aux alentours du top 100. Cela, c’est l’objectif à court terme. Pour la fin de la saison, on vise le top 75.”

La marge de manœuvre est donc calculée dans le clan du numéro deux belge. Pour qui, à force de persévérance et en conservant cette mentalité, la roue finira par tourner.

Peut-être déjà la semaine prochaine lors de l’ATP 250 de Houston (3 au 9 avril) qui se joue sur terre battue. Il y disputera les qualifications en compagnie de joueurs tels que Michael Mmoh (ATP 90) Aleksandar Kovacevic (ATP 102) ou encore Juan Manuel Cerundolo (ATP 105). Des adversaires à sa portée donc.

Il enchaînera ensuite avec le Challenger 125 de Sarasota (10 au 16 avril), aux États-Unis toujours.