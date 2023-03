"Ce fut un match très difficile", a déclaré Elise Mertens. "C'est une joueuse qui ramène énormément de balles, je le savais avant de monter sur le court. Cela donne dès lors le sentiment de devoir en faire un peu plus et même un peu trop parfois C'est ce qui m'a coûté le premier set, alors que j'étais bien entrée dans la partie et que je menais. J'ai voulu jouer de manière un peu trop agressive, trop directe et du coup, j'ai commis trop de fautes. Dans les deuxième et troisième sets, je me suis alors montrée un peu patiente et j'ai mieux construit mes points. Et mon tennis est mieux ressorti", ajoute la Limbourgeoise, qui se sentait plus forte physiquement.

"Je me sentais vraiment bien sur le court, tandis qu'elle, plus le match avançait, plus elle semblait accuser le coup", dit-elle. "J'ai dès lors aussi essayé de jouer sur cet aspect, en l'obligeant à s'employer pour faire le point. Et je trouve que j'ai aussi indubitablement mieux servi dans cette troisième manche."

Une première depuis 2021

Elise Mertens a battu une joueuse du top 10 pour la première fois depuis sa victoire sur Simona Halep en mai 2021 à Madrid. "C'est certainement une très belle victoire. Cela fait longtemps que je n'avais pas battu une joueuse qui est largement mieux classée que moi", déclare la N.1 belge. "C'est une grande victoire qui peut m'apporter de la confiance mais aussi m'aider au niveau mental... Je suis contente d'être parvenue à me battre jusqu'au bout pour l'emporter."

En 16e de finale, Mertens rencontrera la Croate Petra Martic (WTA 41/N.29). "Martic a un bon coup droit, un bon service aussi, avec un gros kick", avance Elise Mertens. "Je l'ai déjà rencontrée. C'est une joueuse qui a un peu le même style de jeu que Kasatkina. Je sais donc à quoi m'attendre et je vais faire le maximum".