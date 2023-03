De fait. Si les Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ainsi que le Grec Stefanos Tsitsipas et le Norvégien Casper Ruud étaient déjà annoncés, le Russe Daniil Medvedev et l’Italien Jannik Sinner sont venus compléter la liste. Directeur du tournoi, David Ferrer souligne que 11 des 18 meilleurs joueurs du monde actuels seront présents.

Parmi les autres participants, notons les présences de Grigor Dimitrov, Cameron Norrie, Karen Khachanov, Diego Schwartzman, Roberto Bautista, Denis Shapovalov ou encore Pablo Carreño. Côté belge, David Goffin est inscrit. Le Liégeois se remet toujours d’une blessure au genou gauche mais devrait pouvoir tenir sa place.

Au total, 36 joueurs entreront directement dans le tableau principal, cinq le feront avec une invitation (wild card) de l’organisation et six seront issus des qualifications.

Nadal pour l’histoire ou Alcaraz pour le doublé ?

Touché à la jambe gauche, Rafael Nadal n’a plus joué depuis le 18 janvier et sa défaite au deuxième tour de l’Australian Open face à l’Américain Mackenzie McDonald. Il se prépare actuellement dans son académie, à Majorque, et il espère reprendre la compétition lors du Masters 1000 de Monte-Carlo (8 au 16 avril). L’Espagnol pourra-t-il conquérir l’Open de Barcelone pour la treizième fois ? Tout dépendra de sa condition et de ses adversaires, évidemment… Son compatriote Carlos Alcaraz est le mieux placé au vu de sa forme actuelle. Il est d’ailleurs le tenant du titre.

Novak Djokovic ne sera, lui, pas présent. Le Serbe a préféré s'inscrire au tournoi de Banja Luka, un ATP 250 organisé en Bosnie-Herzégovine. Il y retrouvera Andrey Rublev et Borna Coric comme seuls autres membres du Top 20 mondial.

Avec plusieurs jeunes talentueux

Yibing Wu, premier joueur de nationalité chinoise à avoir remporté un titre ATP (Dallas, en février), sera l’une des attractions de l’événement catalan. Au même titre que l’Américain Ben Shelton, champion universitaire 2022 des États-Unis. Le joueur de 20 ans, déjà 39e mondial, avait quitté son pays afin de disputer une compétition à l’étranger pour la toute première fois en janvier dernier. À cette occasion, il avait atteint les quarts de finale de l’Australian Open.

Le Barcelona Open Banc Sabadell se tiendra du 15 au 23 avril sur les courts du RC Barcelona-1899.