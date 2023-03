Sachez, avant de vous expliquer plus en détail la procédure et les différentes possibilités qui s’offrent à vous, que vous devez impérativement vous inscrire sur la plateforme. Mieux vaut donc le faire rapidement avant de vous lancer dans votre commande, vous gagnerez des minutes qui pourraient s’avérer précieuses tant les places risquent de partir comme des petits pains. Soyez prêts à l'heure H !

Les fameux sésames seront limités en quantités afin de contenter le plus de monde possible. Ainsi, la limite a été fixée à huit billets maximum pour les trois courts principaux, dans la limite de quatre places par session. Pour les samedi 3, dimanche 4, vendredi 9 et dimanche 11 juin, qui sont les jours les plus demandés, quatre tickets au maximum pourront être obtenus sur l’ensemble de ces quatre dates.

Enfin, pour les courts annexes de la première semaine, vous pourrez commander un maximum de 12 billets, dans la limite de quatre par jour.

1. Les qualifications

Il est possible d’acquérir des entrées pour assister aux qualifications qui se tiendront du lundi 22 au vendredi 26 mai et où l’on devrait retrouver de nombreux joueurs belges cette année. Les rencontres qualificatives se déroulent sur les courts n° 2 à 15, en placement libre. Le billet permet également de suivre les entraînements des meilleurs représentants du tableau principal sur le court Philippe-Chatrier.

Le prix ? 20 € en tarif unique (10 € pour les moins de 25 ans).

2. La Journée Yannick Noah

Il s’agit d’un événement caritatif qui aura lieu le samedi 27 mai. De nombreuses animations pour petits et grands seront proposées.

Le prix ? 20 € en tarif unique.

3. Les courts annexes

Les billets pour les courts annexes permettent d’assister, en placement libre, à toutes les rencontres programmées durant la journée et d’y accéder peu importe le moment. Bien sûr, vous aurez moins de chances d’observer les meilleures têtes de série sur ces terrains que dans les trois stades où les tarifs sont, disons-le, bien moins attractifs… Une nouveauté cette année: les tribunes hautes du court Simonne-Mathieu seront également accessibles avec ce type de billet.

Le prix ? 39 € par jour pour la première semaine.

4. Les courts principaux

Comme chaque année, les courts principaux (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu) accueilleront les grandes affiches du tournoi.

Difficile toutefois d’évoquer les prix proposés tant ils sont nombreux. Ceux-ci varient de manière assez importante en fonction du stade, du jour et de la session (journée ou soirée). Un exemple ? Le tarif le plus bas sur le court Philippe-Chatrier est proposé à 40 euros (catégorie 3) pour la soirée du lundi 29 ou du mardi 30 mai. Et si vous voulez assister à la finale messieurs le dimanche 11 juin en catégorie Or, il vous en coûtera 320 euros.

Il existe également différents pass qui vous permettent de combiner les sessions voire les deux demi-finales (285 euros en catégorie 3).

Attention, l’organisation précise bien que la vente se déroule uniquement en ligne et qu’il n’y aura donc aucune possibilité d'acquérir des billets aux portes du stade. Inutile donc de vous déplacer en espérant obtenir l'une ou l'autre dernière entrée.