Elina Svitolina, madame Monfils, de retour sur les courts

La semaine dernière déjà, Gaël Monfils avait donné plus de détails sur le site officiel de l’ATP. “Elle est évidemment très motivée pour revenir. C’est fou parce qu’elle vient d’accoucher (NdlR : le 15 octobre 2022 d’une petite fille prénommée Skaï). Elle voulait sentir qu’elle pouvait jouer à nouveau. Elle était inquiète parce qu’elle n’a pas joué depuis longtemps. Mais elle a très bien repris. Elle s’entraîne désormais, et elle aime ça. Je pense qu’elle a des objectifs, donc je pense qu’elle dira bientôt ce qu’elle veut faire et quand elle veut revenir”, a commenté le Français qui partage sa vie.

Ses clichés Instagram l’attestent, Elina Svitolina a le regard tourné vers la saison sur terre battue. Et elle connaît déjà la date de son retour. Ce sera du côté de Charleston (USA), du 3 au 9 avril précisément, comme elle l’a annoncé dans une interview accordée au Daily Mail.

Tombée à la 875e place mondiale, la médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo (2020) était encore vingtième à la WTA lorsqu’elle a quitté le Masters 1000 de Miami fin mars 2022, battue en trois sets par la Britannique Heather Watson au premier tour. À l’époque, particulièrement touchée par l’invasion de son pays par la Russie, Elina Svitolina avait expliqué être épuisée physiquement et mentalement. D’autant plus qu’elle devait composer avec un dos douloureux. La joueuse aux 13 titres avait opté pour un break bien nécessaire, avant d’annoncer moins de deux mois plus tard qu’elle était enceinte de son premier enfant.

L'ancienne numéro trois mondiale a un grand objectif pour ces prochains mois : Wimbledon (3 au 16 juillet), où elle avait atteint les demi-finales en 2019 et dont elle regrette la décision des organisateurs d’accepter à nouveau les joueurs russes et bélarusses. “Ce n’est pas censé être comme ça, à mon avis. Ce que Wimbledon a fait l’année dernière était la bonne décision. Si cela a changé cette année, c’est très triste parce que la guerre est toujours terrible, l’armée russe tue encore beaucoup d’innocents. Ce n’est pas fair-play, a déclaré l’Ukrainienne qui a été formée dans la région de Kharkiv. Je pense qu’il n’y a qu’un seul endroit où je m’entraînais qui est encore en activité aujourd’hui. Le lieu où je m’entraînais le plus a vu son toit soufflé par un missile. Notre sport a reculé d’au moins dix ans. Nos athlètes ne peuvent pas s’entraîner correctement, et il y a 150 athlètes qui ont été tués en combattant en première ligne. Il est évident que ce ne sont pas des conditions équitables.”

Absente depuis un an, Madame Monfils va pouvoir réintégrer le circuit avec un statut de joueuse protégée. Ce qui signifie qu’elle pourra s’inscrire à tous les tournois auxquels elle souhaite participer. Gaël Monfils, qui a repris la compétition à Indian Wells sept mois après sa blessure au pied droit, est dans la même situation.

Éliminé au premier tour du tournoi californien, le Parisien de 36 ans dispute cette semaine le Challenger de Phoenix. Il y retrouvera d’autres grands noms sortis rapidement d’Indian Wells tels que l’Italien Matteo Berrettini, l’Argentin Diego Schwartzman ou encore son compatriote Richard Gasquet.