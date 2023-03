Sorti d’entrée à Indian Wells, Tsitsipas perd toutes ses chances de devenir numéro un mondial

Carlos Alcaraz d’abord, en cas de victoire finale à Indian Wells, et puis Stefanos Tsitsipas.

Pour que le Grec y parvienne, les calculs étaient simples. Le numéro 3 mondial avait besoin, au minimum, d’un succès et d’une finale lors des deux prochains Masters 1000, à savoir Indian Wells et Miami.

Le suspense n’aura cependant pas tenu longtemps… Dans la nuit de vendredi à samedi, le joueur de 24 ans s’est incliné dès son entrée en lice dans le tournoi californien. Exempté de premier tour, puisque tête de série numéro 2, Stefanos Tsitsipas a été sorti en trois sets par Jordan Thompson. Le score ? 7-6 (0), 4-6, 7-6 (5) en 2h37 de jeu.

L’Australie, qui signe sa septième victoire consécutive dans la foulée de son succès au Challenger 75 de Rome (Géorgie), avait déjà éliminé un Gaël Monfils de retour de blessure au tour précédent. Mais la bonne dynamique actuelle de Thompson ne peut pas expliquer à elle seule la défaite de Tsitsipas.

Défait en finale du dernier Australian Open par Novak Djokovic, le natif d’Athènes semble subir le contrecoup. On se rappellera que, malgré deux victoires en Coupe Davis face à deux modestes joueurs équatoriens, l’actuel troisième mondial s’était déjà incliné au deuxième tour du tournoi de Rotterdam face à l’Italien Sinner, futur finaliste de l’épreuve.

Il est par ailleurs en délicatesse avec une épaule douloureuse. “Je suis toujours en convalescence et je ne prétendrai pas que j’ai des chances de bien faire dans ces deux prochains tournois. Je ne l’ai pas dit souvent dans ma carrière, mais je ne pense pas être capable d’aller loin”, avait-il déclaré avant le début du tournoi. Il semble acquis que le joueur devra regarder plus loin que Miami, sans doute vers l’Europe et la terre battue.

Carlos Alcaraz (ATP 2) entrera, lui, en lice dans la nuit de samedi à dimanche (pas avant 4 h 30 du matin, heure belge). L’Espagnol sera opposé à Thanasi Kokkinakis (ATP 94).