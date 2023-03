Masters 1000 d’Indian Wells : pourquoi l’arbitre a-t-elle validé cette balle de match ? (vidéo)

Il s’est tellement arraché sur cette ultime volée qu’il en a perdu sa raquette et qu’elle a touché le filet. Ce qu’a remarqué son adversaire, ne se privant pas de le faire immédiatement remarquer à l’arbitre de la rencontre. En vain.

Pourquoi a-t-elle validé ce point ? Soit, elle n’a tout simplement pas vu la raquette toucher le filet. Soit, et c’est la raison la plus probable, elle a considéré que la balle avait rebondi deux fois du côté de Munar avant que la raquette ne finisse par toucher le filet et que le point était donc terminé.

Wu Yibing était devenu le mois passé le premier joueur Chinois a remporté un titre sur le circuit ATP.