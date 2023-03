Tennis : troisième succès de l'année pour Daniil Medvedev à l'ATP Dubaï

Daniil Medvedev avait déjà réussi à sortir le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, en demi-finales, lui infligeant sa première défaite de l'année.

Andrey Rublev espérait remporter de son côté samedi son premier titre de l'année 2023, lui qui en compte déjà 12 à son palmarès en 18 finales.

Medvedev en compte désormais 19 - dont Doha et Rotterdam cette année - pour sa 30e finale. Il vient d'aligner 14 victoires de suite en 2023.

Après une élimination précoce à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, Medvedev a refait le plein de confiance, et sera sans nul doute l'un des joueurs à suivre lors des deux Masters 1000 américains qui attendent le gratin du circuit ATP: Indian Wells (du 8 au 19 mars) puis Miami (du 22 mars au 2 avril).

"Le début d'année n'était pas parfait, a reconnu Medvedev après le match. Je me sens mieux évidemment et je suis très heureux de ces trois semaines. Parfois, on a l'impression de faire les bonnes choses, les bons coups et de perdre les matches. Et parfois, on a l'impression de ne pas faire plus et c'est le contraire. Cela donne beaucoup de confiance quand tout tourne comme cela."

Son succès à l'US Open en 2021 avait présagé de nouveaux titres en Grand Chelem, mais Medvedev a, par la suite, connu des hauts et des bas, peinant à confirmer dans les plus grands tournois, son éclosion au sommet du tennis mondial.

L'an dernier, il ne s'était imposé qu'à deux reprises, à Los Cabos (Mexique), ATP 250, puis Vienne (Autriche), ATP 500, lors d'une saison en-deçà des attentes.

Ses trois titres récents semblent indiquer que le Russe est parvenu à retrouver la confiance qui lui avait permis de dominer, en plus du Master de fin d'année (2020), quatre Masters 1000: Cincinnati (États-Unis) et Shanghai (Chine) en 2019, puis Paris (2020) et celui du Canada, à Toronto (2021).