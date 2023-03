Santiago : nouvelle défaite pour Thiem qui va sortir du top 100 mondial

Malheureusement, force est de constater que sa mission est un échec jusqu’à présent. Coupe Davis et tournois d’exhibition compris, le joueur de 29 ans s’est incliné dans neuf de ses dix sorties cette saison. Pire encore, il n’a remporté qu’un seul petit set, lors de son premier tour perdu face à Thiago Monteiro (ATP 84) au Rio Open la semaine dernière.

“Mon niveau n’était pas assez bon aujourd’hui. Je dois continuer et rester concentré sur l’avenir”, expliquait l’intéressé après un nouveau revers, la nuit dernière, au premier tour du tournoi de Santiago. Une défaite face au local de l’étape, le Chilien Cristian Garin (ATP 100), qui est déjà la troisième consécutive sur terre battue. Elle précipite par ailleurs la chute de Dominic Thiem au classement, ce dernier quittera en effet le top 100 mondial dès lundi prochain.

Invité à Indian Wells, heureusement...

Après la rencontre face à Garin, le natif de Wiener Neustadt a poursuivi dans son autocritique : “Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas bien réalisées. À l’entraînement, j’exécute beaucoup de choses, mais quand j’arrive sur le terrain, je ne sais pas ce qui se passe […] Il a bien joué (NdlR : Garin), mais je lui ai facilité la tâche car je ne lui ai posé aucune difficulté. Je n’étais pas assez agressif. Il avait l’air d’être à un bon niveau, mais si je joue comme ça, ce sera le cas pour beaucoup de joueurs qui seront opposés à moi. Je n’étais pas un vrai challenge pour lui”, relève le lauréat de l’US Open 2020 dans des propos relayés par le média Tennis World USA.

À travers ces mots, on sent que le problème est d’ordre cérébral. Il l’avait d’ailleurs reconnu en début de saison, expliquant que son retour au plus haut niveau ne dépendait que de lui. “Je pourrais engager Federer comme coach mental mais je suis convaincu que cela ne m’aiderait pas”, avait souligné l’ancien n°3 mondial dans une interview accordée au journal autrichien Der Standard.

Dominic Thiem retrouvera la surface dure du Masters 1000 d’Indian Wells (6 au 19 mars) la semaine prochaine. Un tournoi pour lequel, comme pour beaucoup d’autres, l’Autrichien a reçu une invitation de la part des organisateurs. Il intègre donc directement le tableau principal, sans passer par les qualifications. Vu le niveau qu’il affiche ces derniers temps, c’est déjà ça de pris…