Engagé dans un tournoi à 15 000 dollars du côté de Sharm el-Sheikh, en Égypte, notre jeune joueur de 18 ans disputait ce mercredi son premier tour dans la compétition.

S’il s’est imposé de fort belle manière en deux manches (7-6, 6-4), le nom de son adversaire du jour a particulièrement retenu l’attention. Ce dernier, un Suédois de 22 ans nommé Leo Borg (ATP 515), n’est autre que le fils de Björn Borg.

Multiple lauréat de Roland-Garros (six fois) et Wimbledon (cinq fois), l’ancien numéro un mondial âgé de 66 ans fut une véritable star du tennis dans les années 70 et 80.