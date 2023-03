Mertens, qui a renoué avec la victoire à Monterrey: "J'ai bien touché la balle, cela donne confiance"

Il s'agissait en effet du premier match d'Elise Mertens depuis sa blessure à l'épaule droite encourue le 14 février lors de son élimination 6-4, 7-6 (8/6) au premier tour au tournoi WTA 500 de Doha contre l'Américaine Danielle Collins. La n°1 belge attend désormais au deuxième tour la gagnante du match entre la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 44) et l'Italienne Camila Giorgi (WTA 46), lauréate dimanche dernier à Merida.

"Mon épaule va mieux", a-t-elle poursuivi. "Je continue à faire quotidiennement mes exercices. J'ai reçu une infiltration jeudi dernier. On m'a injecté une sorte de gel afin de pouvoir continuer à jouer. Aujourd'hui fut une bonne journée. Je n'ai pas dû rester trop longtemps sur le court, ce qui m'a permis d'épargner mon épaule. Il n'y aura pas de match facile ici pour moi cette semaine. En outre, on joue en altitude ici, ce qui change un peu la donne. Mais j'ai bien touché la balle et cela me donne confiance", a-t-elle conclu.