Taylor Fritz, digne successeur d'Andy Roddick

Au-delà de la performance purement statistique, le Californien a prouvé sur les courts qu’il méritait amplement sa place. Vainqueur de trois titres en 2022, dont le Masters 1000 d’Indian Wells face à Rafael Nadal, le joueur de 25 ans a remporté la United Cup avec les États-Unis en début d’année puis le tournoi de Delray Beach. Voici cinq choses à savoir sur lui.

1. Des parents anciens joueurs

Né à Rancho Santa Fe, un village du comté de San Diego (Californie), Taylor Fritz n’a que deux ans lorsqu’il monte pour la première fois sur un court de tennis. Une évidence finalement, avec des parents eux-mêmes joueurs.

Sa maman, Kathy May, a d’ailleurs connu une belle carrière. Dixième mondiale en 1977, elle a remporté sept titres WTA en simple et atteint à trois reprises les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem (Roland-Garros en 1977 et 1978, US Open en 1978).

Raquette à la main, Guy Fritz a eu moins de succès que son épouse. Le papa de Taylor a principalement évolué sur le circuit secondaire, atteignant la 301e place mondiale en 1979. C’est par contre un formateur reconnu auprès des jeunes. C’est lui qui a amené son fiston au titre junior à l’US Open 2015 (voir par ailleurs). Quelques années plus tôt, en 2008, c’est Coco Vandeweghe qu’il avait aidé à obtenir le même résultat.

2. En couple avec une influenceuse

En 2016, à l’âge de dix-huit ans seulement, Taylor Fritz s’est marié à Raquel Pedraza, son amour de jeunesse. Un an plus tard, le couple donnait naissance à un petit garçon prénommé Jordan avant de divorcer en décembre 2019. Depuis juin 2020, l’Américain s’affiche aux côtés de sa compatriote Morgan Riddle (25 ans). Cette dernière est une influenceuse célèbre sur TikTok et Instagram où elle compte respectivement 312 000 et 125 000 followers. Révélée aux yeux du grand public lors de Wimbledon 2022, Morgan partage ses conseils beauté et mode sur le net. Sur ses vidéos, la jeune femme blonde aux allures de bimbo n’hésite pas non plus à mettre en scène son compagnon, qu’elle suit partout en compétition.

Star des réseaux sociaux, Morgan Riddle accompagne Taylor Fritz sur tous ses tournois (ici à Delray Beach). ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

3. Un coach à succès

Taylor Fritz peut compter sur une équipe de qualité pour l’entourer au quotidien. Son staff comprend l’ancien joueur américain Michael Russel, qui a notamment emmené Frances Tiafoe dans le Top 10 mondial, et surtout Paul Annacone. Natif des États-Unis lui aussi, Paul a remporté trois titres individuels durant sa carrière, grimpant jusqu’à la 12e place du classement ATP en 1986. Mais c’est en tant que coach qu’il a réalisé ses plus grands faits d’armes. Ancien entraîneur de Pete Sampras, Roger Federer, Sloane Stephens, Tim Henman ou encore Stan Wawrinka, il était aux côtés du premier cité lorsque celui-ci a remporté 9 de ses 14 titres en tournois du Grand Chelem. Une expérience évidemment bien utile.

4. N°1 mondial chez les juniors

Comme beaucoup d’excellents joueurs avant lui, le Californien a été numéro un mondial chez les juniors. C’était en 2015, dans la foulée de son titre à l’US Open dans cette même catégorie. Il y avait battu son compatriote Tommy Paul (ATP 21) en trois sets. Quelques mois auparavant, il s’était incliné en finale de Roland-Garros face à ce même adversaire.

5. Il a gagné Indian Wells blessé

Professionnel dès 2015, celui qui fut considéré très tôt comme une énorme pépite du tennis américain a mis quelques années avant d’exploser véritablement. Jusqu’à l’année dernière, Taylor Fritz n’était parvenu à accrocher que le seul Eastbourne 2019 à son palmarès. Un tournoi anglais sur gazon qui lui convient plutôt bien, à en croire à sa deuxième victoire dans ce même événement l’an passé. La saison 2022 a justement été celle de la révélation, avec deux autres trophées : l’ATP 500 de Tokyo et surtout le Masters 1000 d’Indian Wells. En finale, le droitier de 25 ans s’était frotté à Rafael Nadal. L’Espagnol, battu en deux sets, était diminué à l’époque. Tout comme son adversaire ! Blessé à la cheville droite, les entraîneurs de Taylor Fritz lui avaient d’ailleurs déconseillé de monter sur le terrain. Mais après une heure de soins, il avait pris la décision de tout de même y aller. “Ils n’étaient pas d’accord, mais ils m’ont soutenu. Je suis allé sur le court et j’ai joué sans la moindre douleur. Je n’ai rien senti ! Je ne sais toujours pas comment c’est possible d’être passé d’un extrême à l’autre en quelques heures”, avait lancé le lauréat qui a grandi à deux heures à peine d’Indian Wells.

Le voilà désormais sur la route d’autres succès et d’autres rêves, dont celui de devenir un jour numéro un mondial.