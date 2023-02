Le choc promet d’être étincelant. On vous explique pourquoi.

D’un côté du filet, on retrouve donc Iga Swiatek. L’actuelle N.1 mondiale n’a laissé que des miettes à ses adversaires jusqu’ici, perdant seulement neuf petits jeux dont six ce vendredi lors de sa demi-finale face à l’Américaine Coco Gauff (WTA 6) : 6-4, 6-2. Perdre neuf jeux avant d’atteindre la finale, c’est tout simplement un record dans un Masters 1000 féminin depuis 2009. Mais la performance est à relativiser car étant exemptée du premier tour et ayant bénéficié du forfait de Karolina Pliskova en quarts de finale, Swiatek n’a joué que trois rencontres. N’empêche, en pleine bourre après avoir déjà remporté le tournoi de Doha (WTA 500) la semaine dernière, la joueuse de 21 ans a dicté sa loi. Et il sera difficile de la priver d’un nouveau titre.

Fewest games dropped en route to a WTA 1000 final:



1. Swiatek: 9 games [2023 Dubai]

2. S. Williams: 10 games [2013 Rome]

3. Azarenka: 15 games [2013 Doha]

4. Azarenka: 15 games [2012 Doha]

5. Swiatek: 17 games [2022 Rome]



(since 2009) | #DDFTennis pic.twitter.com/SeeKEjyTbo — wta (@WTA) February 24, 2023

En face, la Polonaise retrouve une joueuse qu’elle connaît bien en la personne de Barbora Krejčíková. Les deux femmes se sont affrontées à trois reprises sur le circuit. Jusqu’à la saison passée, c’est la première citée qui menait les débats avec deux victoires acquises en 2021, l’une sur la surface dure extérieure de Miami, l’autre sur la terre battue de Rome. Mais c’est bien la Tchèque qui a remporté leur dernière confrontation en septembre 2022, dans son pays, sur la surface dure indoor d’Ostrava.

La Tchèque a éliminé trois membres du Top 10 cette semaine

Si un léger avantage psychologique a pu naître de ce dernier match, la fraîcheur sera par contre du côté de la Polonaise. Car l’actuelle trentième mondiale, sur ses cinq rencontres disputées à Dubaï, a été poussée à trois reprises dans un match en trois sets. À chaque fois, Krejčíková était opposée à une membre du Top 10 mondial : la Russe Daria Kasatkina (WTA 8), la Bélarusse Aryna Sabalenka et, ce vendredi, l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3) contre qui elle s’est imposée 6-1, 5-7, 6-0.

Conséquence directe de sa qualification pour le deuxième Masters 1000 de sa carrière, l’ancienne numéro 2 mondiale va retrouver le Top 20 dès lundi, en se classant à la dix-neuvième position. En cas de victoire finale, elle pourrait évidemment faire encore mieux. Mais Swiatek voudra la victoire tout autant. Habituée à tout gagner, la N.1 mondiale a énormément de points à défendre ces prochaines semaines. Un nouveau trophée lui permettrait donc d’asseoir encore un peu plus son hégémonie au sommet de la hiérarchie.

La rencontre devrait avoir lieu ce samedi à 16h (heure belge).