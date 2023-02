David Goffin et Zizou Bergs, associés, passent le premier tour en double

David Goffin et Zizou Bergs ont écarté l'Italien Marco Bortolotti et l'Espagnol Sergio Martos Gomes 3-6, 6-2 et 10/7 en 1 heure et 20 minutes de jeu. La paire belge sera opposée au tour suivant, en quarts de finale au Monégasque Romain Arneodo et à l'Autrichien Sam Weissborn. Sander Gillé et Joran Vliegen avaient eux été éliminés en entrée par les Indiens N. Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan 7-5, 5-7 et 10/7. Dans le tableau du simple, David Goffin (ATP 41) a rejoint le 2e tour où il rencontrera le Suédois Mikael Ymer (ATP 69) en 8es de finale. Zizou Bergs (ATP 132) avait lui été éliminé au premier tour par le Suisse Stan Wawrinka (ATP 105) 6-4, 6-7 (6/8) et 6-4. (Belga)