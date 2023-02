Roland-Garros est déjà dans leur esprit : les joueurs Belges pourraient être nombreux à Paris

Objectif : tête de série

Sorti dès le premier tour à Rotterdam, David Goffin (ATP 41) va tenter de se refaire une santé à Marseille cette semaine. L’idéal pour notre compatriote serait de pouvoir retrouver d’ici le 17 avril une place dans le top 32 mondial, ce qui lui offrirait à Paris un statut de tête de série qui lui éviterait un premier tour trop compliqué. Mais la mission du numéro un belge ne sera pas facile car il est quand même à 287 points de la 32e place occupée par le Japonais Yoshihito Nishioka. Une grosse performance à Indian Wells et/ou Miami pourrait lui permettre d’atteindre son objectif tout en sachant qu’il va perdre début avril les 250 points de son succès à Marrakech de l’an dernier.

Tête de série à Melbourne pour l’Australian Open, Elise Mertens (WTA 38) est sortie depuis deux semaines du top 32 mondial et ne sera pas, dans l’état actuel, parmi les filles protégées à Paris. Entre des éliminations précoces et des pépins physiques, la numéro un belge ne semble pas encore au meilleur de sa forme. Elle devra vite se reprendre pour ne pas avoir la malchance de tomber sur une grosse pointure dès son entrée en lice à Paris.

Quatrième mondial actuellement, Joachim Gérard (ITF 4) devra absolument conserver son rang pour être tête de série à Paris dans le tournoi pour les joueurs en chaise roulante.

Objectif : peaufiner leur forme

Aussi bien Alison Van Uytvanck (WTA 73) que Maryna Zanevska (WTA 78) sont bien placées pour intégrer directement le tableau principal à Paris. Il faudrait une série de grosses catastrophes ou une blessure grave pour que la Brabançonne et/ou la Belgo-Ukrainienne sortent du top 100 d’ici le 17 avril. Leur objectif est donc de garder la forme pour Roland-Garros et d’améliorer leur ranking pour la suite de la saison. Lauréate de deux tournois ITF et finaliste d’un troisième lors du dernier mois, Greet Minnen (WTA 171) entrera dans les qualifications mais est trop loin pour espérer intégrer le tableau principal. Un objectif fixé, avec son staff, pour Wimbledon.

Objectif : tableau principal

Entrée directement dans le tableau principal à l’Australian Open après une belle saison 2022, Ysaline Bonaventure (WTA 95) tentera de repasser les plats à Roland-Garros. Pour cela, la Liégeoise devra conserver son rang lors des prochaines semaines avec un programme où elle disputera deux WTA 250 au Mexique avant d’enchaîner avec les qualifications d’Indian Wells et de Miami. Zizou Bergs (ATP 132) se trouve, lui, de l’autre côté du cup et devra sortir des grosses performances dans les semaines qui viennent et améliorer son meilleur classement en carrière (ATP 112) pour avoir une chance d’éviter les qualifications à Paris. “Ce ne sera pas facile, expliquait la semaine dernière son entraîneur, Ruben Bemelmans. C’est plus juste de viser cet objectif pour Wimbledon.”

Objectif : les qualifs

Les supporters belges qui décideraient de se rendre à Paris pour suivre les qualifications pourraient se retrouver avec un programme fort chargé et diversifié. En effet, cinq joueurs et trois joueuses vont se battre lors des prochaines tournois pour décrocher leur sésame pour Roland-Garros. Chez les hommes, Joris De Loore (ATP 203), Kimmer Coppejans (ATP 234), Raphaël Collignon (ATP 236), Michaël Geerts (ATP 243) et Gauthier Onclin (ATP 258) sont concernés. Prendre part à un tournoi du Grand Chelem représenterait une première pour les deux jeunes joueurs de l’AFT coachés par le nouveau capitaine de notre équipe de Coupe Davis, Steve Darcis. Du côté des filles, Magali Kempen (WTA 207), Marie Benoît (WTA 229), qui est en grande forme, et l’expérimenté Yanina Wickmayer (WTA 246) pourront valider leur ticket pour le Majeur français en cas de bonnes performances d’ici la fin du mois d’avril.

Objectif : le double

Inconstant depuis le début de la saison, victoire à Pune et demi-finale à Rotterdam mais aussi élimination précoce à Melbourne et échec en Coupe Davis lors d’un double qui était décisif en cas de succès, le duo Sander Gillé-Joran Vliegen (ATP 49 et 50), sauf accumulation de catastrophes, sera dans le tableau principal de Roland-Garros où il tentera de faire mieux que sa meilleure performance en Grand Chelem, c’est-à-dire un quart de finale à l’US Open en 2020. Du côté des filles, la nouvelle vice-capitaine de notre équipe de Billie Jean King Cup, Kirsten Flipkens (WTA 33), se retrouvera aussi dans le tableau principal, tout comme la discrète mais quart-de-finaliste de la saison dernière, Kimberley Zimmermann (WTA 39).

Combien de Belges seront présents à Roland-Garros ? Réponse dans quelques semaines, d‘ici là, faites vos jeux.