Steve Darcis heureux d'être le nouveau capitaine de Coupe Davis: ”Je l’ai voulu, maintenant j’y suis”

”Je suis super content et super fier. J’espérais être à cette place un jour, maintenant on y est. J’ai reçu beaucoup de messages de soutien depuis mercredi car il y a eu des fuites dans la presse. Cela fait plaisir de voir que les gens sont contents de ma nomination. Je veux aussi féliciter Wim Fissette et Kirsten Flipkens pour leur nomination en Billie Jean King Cup, je suis certain qu’ils vont faire de grandes choses. J’aurais voulu commencer mon capitanat en septembre avec Johan Van Herck car c’était un capitaine incroyable. Rester douze ans en poste, ce n’est pas donné à tout le monde. Je connais Ruben, qui sera vice-capitaine, depuis très longtemps, on a joué ensemble et on a plus ou moins le même poste dans nos fédérations. On a déjà organisé des entraînements en commun avec nos joueurs et cela se passe bien. On veut profiter de nos expériences de joueur pour amener l’équipe au plus haut niveau.”

Responsable des joueurs de plus de 18 ans à l’AFT, Shark combinera les deux fonctions et n’hésitera pas à se servir de son expérience pour apporter à l’équipe le petit plus qui peut faire la différence.

”J’ai connu quatre coachs en Coupe Davis : Steven Martens, Reginald Willems, Julien Hoferlin et Johan Van Herck, quatre super exemples avec des qualités différentes. Chacun a amené sa petite touche personnelle à l’équipe. Je dirais que si je retiens les enseignements de Julien et Johan, cela se passera vraiment bien. De Julien, je retiens sa bonne humeur, son sens du jeu et la manière dont il pouvait faire passer un message juste par un regard ou un mot. De Johan, je retiens son sérieux, son organisation et son impact auprès des joueurs surtout quand cela ne se passait pas bien. On a des jeunes joueurs qui percent, des joueurs d’expérience, il faut que la mayonnaise prenne et on pourra faire de chouettes résultats. On va bien préparer la première rencontre du mois de septembre contre l’Ouzbékistan.”

Un match de barrage pour retrouver le groupe mondial et où la Belgique partira favorite.

”Contrairement à Wim qui doit défier le Canada en avril, j’ai plus de temps pour préparer cette première échéance. J’ai déjà contacté les joueurs par messages suite à ma nomination et je vais attendre deux ou trois jours pour leur téléphoner. Ils ont l’air content, je n’ai pas reçu des échos négatifs. Je vais aussi contacter le staff mais il ne devrait pas y avoir des changements, Johan avait mis en place une bonne équipe.”