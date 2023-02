Coupe Davis et Billie Jean King Cup: les nouveaux capitaines belges Steve Darcis et Wim Fissette sont "super fiers"

"J'espérais être à cette place un jour, on y est", a confié le Liégeois, ex-38e joueur du monde en conférence de presse jeudi à Bruxelles. "J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, cela fait plaisir que l'on parle de tout ça en bien. J'aurais voulu le faire en septembre avec Johan (Van Herck, à qui il succède, ndlr), car c'est un capitaine incroyable pour l'avoir vécu de l'intérieur. Rester 12 ans en poste, ce n'est pas donné à tout le monde. Je connais Ruben depuis très longtemps, on a joué ensemble et on a plus ou moins le même poste dans nos fédérations (responsable des élites, ndlr). On veut profiter de notre expérience de joueur pour amener l'équipe au plus haut niveau", a ajouté le Belge, qui aura marqué l'histoire belge de la Coupe Davis.

"J'ai eu quatre coaches: Steven Martens, Reginald Willems, Julien Hofferlin et Johan Van Herck, quatre super exemples avec des qualités différentes. Je dirais que si je retiens les enseignements de Julien et Johan, cela se passera vraiment bien. On a des jeunes joueurs qui percent, des joueurs d'expérience, il faut que la mayonnaise prenne et on pourra faire de chouettes résultats".

Steve Darcis avait raccroché comme joueur en janvier 2020 épinglant les deux finales de Coupe Davis avec la Belgique (2015, 2017), offrant le point décisif deux fois pour aller en finale, ses deux titres ATP à Amersfoort (2007) et Memphis (2018) ainsi que sa victoire contre Rafael Nadal (au premier tour de Wimbledon 2013, ndlr).

Wim Fissette a été surpris par sa nomination

L'équipe de Billie Jean King Cup a un nouveau capitaine. Spécifique. Wim Fissette, coach à succès sur le circuit WTA, va diriger l'équipe belge chez les dames avec, comme assistante, Kirsten Flipkens (qui reste joueuse de double).

Le Trudonnaire, 42 ans, surpris par sa désignation, s'est dit aussi "super fier", lors de sa présentation à la presse jeudi à Bruxelles. "C'est un beau titre, j'ai très envie. Ces 12 dernières années, j'ai coaché des joueuses étrangères et je suis content de revenir dans le paysage belge. Il y a moyen de faire de belles choses avec 4 joueuses dans le top 100. Et on a de très bonnes joueuses en double", a confié celui qui peut se targuer d'avoir remporté six Grands Chelems avec ses joueuses, contribuant aux destinées de Naomi Osaka (jusqu'en juillet dernier), Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber, Johanna Konta ou encore Victoria Azarenka.

"Je veux tirer le parti de l'avantage de ces expériences et notre première ambition en Billie Jean King Cup est d'être dans le top 12. On verra ensuite. J'ai de l'expérience pour travailler avec une équipe, je communique bien, Kirsten connaît le circuit et les joueuses, et elle en a déjà coachées. Je crois en notre collaboration", a ajouté Wim Fissette, sans joueuse actuellement, mais qui laisse la porte ouverte à une nouvelle collaboration avec une joueuse à l'étranger. "Je suis un 'laptop coach'", a avoué le Limbourgeois. "J'utilise beaucoup les données, je trouve ça important dans l'évolution du tennis. Cela me permet de bien connaître les joueuses et d'adopter la meilleure tactique."

Wim Fissette va se rendre au WTA 1000 de Miami fin mars pour mettre ses données à jour sur les joueuses belges avant de préparer la rencontre au Canada du 14 au 15 avril qualificatif pour la phase de poules.

Pour la fédération, il n'était pas judicieux de garder Van Herck pour préparer l'avenir

La fédération belge de tennis a choisi de mettre un terme prématuré à sa collaboration avec Johan Van Herck, 48 ans, à l'issue de l'élimination de la Belgique en Corée du Sud au début du mois en barrage pour la phase de poules. Une décision qui a surpris. "Aujourd'hui, ce voyage se termine avec un goût amer. Nous méritions une meilleure fin", avait commenté Johan Van Herck, déçu, dans un post sur les réseaux sociaux et qui espérait finir l'année.

"Ce fut une décision difficile à prendre", a commenté Dirk De Maeseneer, le président de Tennis Vlaanderen jeudi en conférence de presse. "Le mérite de Johan est énorme. Il nous a offert deux finales inattendues. Ces deux dernières années cependant, les résultats n'étaient pas au rendez-vous de ce qu'ils auraient dû être, sans que ce ne soit la faute de Johan. Mais la magie et la cohésion de l'équipe s'en sont ressenties. Et continuer avec quelqu'un qui a annoncé qu'il arrêtait, c'était un peu spécial. Comme en foot, ce sont les clubs qui décident, pas l'entraîneur. Pour une fédération, c'est un peu la même chose. Nous avons donc décidé de désigner deux nouveaux capitaines pour préparer les rencontres cruciales qui s'annoncent et intégrer les jeunes."

Après 12 ans et 29 duels de Coupe Davis, après 4 ans et 8 duels de Billie Jean King Cup, Johan Van Herck a quitté ses fonctions avec en effet deux finales à son palmarès en 2015 à Gand et 2017 à Lille et peut se targuer d'un bilan de 16 succès pour 13 défaites avec les messieurs, la Belgique étant aujourd'hui 16e nation mondiale.

Le prochain rendez-vous est fixé à mi-septembre face à l'Ouzbékistan pour le maintien dans le Groupe mondial.

La Belgique est actuellement 14e au ranking mondial côté féminin. Le bilan de Johan Van Herck est là de cinq victoires pour deux défaites, auquel il faut ajouter le forfait du Bélarus l'an dernier au premier tour de la phase finale.