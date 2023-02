Succession de Johan Van Herck : Steve Darcis et Wim Fissette en pole

La saga prendra fin jeudi. Moins d’une semaine après avoir donné à Johan Van Herck son bon de sortie des équipes de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup, la Fédération royale belge de tennis (FRBT) a convié la presse jeudi à 15 heures afin de présenter les deux nouveaux capitaines. Car il y aura bien deux capitaines différents, c’est une certitude. Le tandem Steve Darcis (Coupe Davis) - Kirsten Flipkens (Billie Jean King Cup) a été le plus souvent cité par les experts, mais d’après certaines sources, ce serait l’ancien entraîneur de Kim Clijsters et de Naomi Osaka, Wim Fissette, qui serait en pole pour prendre la direction de l’équipe féminine avec comme vice-capitaine Kirsten Flipkens qui, on le rappelle, joue encore en double sur le circuit WTA.