Méconnaissable, le Liégeois a perdu le premier set 6 à 0 en 25 minutes sans pouvoir opposer de résistance à son adversaire. Ce fut mieux dans le second mais Barrère parvenait à conclure au tie-break.

David Goffin effectuait son retour de Corée du Sud où la Belgique a été battue en barrage pour la phase de groupes de la Coupe Davis de tennis le 5 février. Il aurait dû disputer les qualifications pour Rotterdam mais avait pu accéder de suite au tableau final en dernière minute.

David Goffin a prévu ensuite de disputer le tournoi ATP de Marseille du 20 au 26 février.

Plus tôt dans la journée, Sander Gillé, 32 ans, 55e mondial en double, et Joran Vliegen, 29 ans, 56e, avaient battu les Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp, bénéficiaires d'une invitation, en entrée de tableau final du double: 6-3, 5-7 et 10/3 au super jeu décisif.

La paire belge de Coupe Davis affrontera en quarts de finale soit les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, deuxième paire tête de série, soit le Kazakhstanais Alexander Bublik et le Suisse Stan Wawrinka

En simple, Zizou Bergs n'avait pas pu passer le cap des qualifications.