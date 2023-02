La trajectoire folle de Wu Yibing, premier Chinois à remporter un titre ATP

Au-delà de l’aspect historique et de cette finale en trois sets, trois heures et (trois tie-breaks !), c’est la trajectoire du joueur de 23 ans qui interpelle. Né à Hangzhou, une métropole de plus de dix millions d’habitants, Wu Yibing ne comptait même pas vingt rencontres sur le circuit ATP, qualifications comprises, au moment de frapper ses premières balles sur la surface indoor de Dallas mercredi dernier. Passé professionnel en 2017, après avoir été numéro un mondial chez les juniors et après avoir remporté l’US Open dans la même catégorie, son avenir semblait pourtant tout tracé…

La raison de son parcours tumultueux est à trouver dans un début de carrière miné par les blessures. Au dos, à l’épaule, au poignet et au coude. Un coude meurtri qui l’a d’ailleurs contraint à passer sur le billard, où les chirurgiens lui ont retiré un morceau d’os.

La pandémie de Covid-19 est ensuite passée par là. Wu Yibing, comme beaucoup d’autres athlètes chinois, a vu ses possibilités de voyages diminuer drastiquement. Avec pour conséquence, blessures comprises, que le droitier n’a plus participé à aucune compétition internationale entre mars 2019 et janvier 2022.

”Bien sûr, il y a eu beaucoup de doutes, a commenté le poulain de Gerardo Azcurral au sujet de cette période difficile. Parce que j’ai subi une intervention chirurgicale et que la rééducation n’allait pas bien. Cela a pris plus de temps qu’il n’aurait dû, mais il s’avère que je suis ici… Le processus est toujours la chose la plus importante. Je me fais confiance et je travaille dur pour cela. Au gymnase, sur le court de tennis, en dehors du court, je pense toujours au tennis. La façon dont je vois le tennis, maintenant c’est plus relaxant, plus agréable qu’avant.”

Plus de mille places gagnées en un an

Tombé à la 1 121e place mondiale lorsqu’il a pu enfin rejouer, lors d’un 15 000 dollars à Cancun (Mexique) fin janvier de l’année passée, Wu a enchaîné les résultats. Et c’est fort de ces bonnes performances en Challenger (trois victoires et une défaite en finale notamment) que le Chinois a pu prendre part à son tout premier tournoi du Grand Chelem en fin d’année. Issu des qualifications, il avait franchi deux tours à l’US Open avant d’être éliminé par le Russe Daniil Medvedev, numéro un mondial à l’époque.

À Dallas, Yibing Wu a impressionné tout son monde. Jugez plutôt. Victorieux de Michael Mmoh (ATP 87) au premier tour, il a ensuite sorti Denis Shapovalov (ATP 27), Adrian Mannarino (ATP 59), Taylor Fritz (ATP 7), son premier membre du Top 10, et donc John Isner (ATP 36).

La finale a été haletante, avec un tie-break décisif dans la troisième manche qui s’est terminé sur le score de 14-12. Wu s’est offert le titre sur sa cinquième balle de match, non sans en avoir écarté quatre autres en faveur de l’Américain. Ce dernier a, par ailleurs, signé 44 aces durant la rencontre !

”J’ai construit l’histoire, ici, pour mon pays et pour moi-même. Je suis très fier de moi, et je voudrais remercier particulièrement mes fans et mon équipe d’être venus ici et de m’avoir soutenu. Je n’aurais pas pu le faire sans eux”, a expliqué sobrement le vainqueur.

John Isner, qui aura réalisé 138 aces sur l’ensemble du tournoi ATP 250 de Dallas, avait promis de reverser 100 dollars par ace à la Fondation créée par sa famille. Les 13 800 dollars ainsi récoltés serviront à venir en aide aux enfants nécessiteux de la région.